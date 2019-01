Mladom HDZ-ovcu zbog morbidne čestitke Srbima prijeti zatvor?

Policija je zbog govora mržnje privela sina istaknutog funkcionera Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) koji je na pravoslavni Božić na svom facebook profilu uputio morbidnu čestitku Srbima sa slikom ustaše koji drži odrezanu glavu čovjeka sa šajkačom i prijavit će ga za kazneno djelo za koje može biti kažnjen s tri godine zatvora. HDZ je oštro osudio mladićev postupak, a analitičari kažu da je skandalozno da je HDZ reagirao prije institucija sustava.

Zbog fotografije ustaše koji drži odrezanu glavu čovjeka sa šajkačom popraćene tekstom gdje "svim 'prijateljima' Srbićima želi sretan Božić" koju je na pravoslavni Božić stavio na svoj facebook profil, u policiju je zbog govora mržnje priveden 23-godišnji Ivan Đakić, sin istaknutog HDZ-ovca i šefa krovne organizacije vojnih invalida Josipa Đakića.

HDZ se odmah oglasio priopćenjem u kojem "najoštrije osuđuje takav govor mržnje, kao i pozivanje na društvenu netrpeljivost". HDZ je najavio i pokretanje mjera protiv mlađeg Đakića, ali on je - da bi to izbjegao - sam izišao iz stranke. Policija će ga prijaviti za kazneno djelo iz prvog stavka 325. članka Kaznenog zakona za javno poticanje na mržnju prema nacionalnoj osnovi. Prijeti mu kazna od tri godine zatvora.

"Radi se o govoru mržnje i pozivanju na nasilje, veličanju ustaškog režima koji je počinio zločin genocida i vrijeđanju žrtava tog genocida", kazao je na izvanrednoj konferenciji za novinare predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, Milorad Pupovac.

"Danas Hrvatskoj ne prijeti ni Jugoslavija, ni komunizam, već historijski proustaški revizionizam i tražimo njegovu jasnu i nedvosmislenu osudu", nastavio je Pupovac, dodajući kako su oni kao predstavnici srpskog naroda u Hrvatskoj spremni reći sve što je potrebno onima koji nastoje veličati i relativizirati pripadnike četničkog pokreta ili umanjivati stradanje hrvatskog naroda.

"Ovakve su poruke moguće jer ih oni koji bi ih trebali osuđivati – ne osuđuju", kazao je Pupovac, čija je stranka koalicijski partner vladajućem HDZ-u.

"Naprotiv, ima ih iz stranaka koji ovakve poruke ohrabruju, uključujući i stranku s kojom smo mi koalicijski partner. Ima ih i iz redova crkve koji veličaju one koji su bili predstavnici zločinačkog pokreta i koji stvaraju pretpostavke da ovako mladi ljudi smatraju normalnim da mogu odašiljati poruke kao što je ta koja je jučer odaslana. Oni nas mnogo više zanimaju nego on, jer i njega smatramo žrtvom nečijeg nečinjenja i nečijeg pogrešnog i naopakog zlog činjenja", riječi su Pupovca.

On je kazao kako ne vjeruje da će nadležne sudske institucije sankcionirati Đakićev postupak i najavio da će neka od srpskih institucija podnijeti protiv Đakića kaznenu prijavu.

On je dodao da je incidenata na etničkoj osnovi bilo i proteklih tjedana, a da je za desetak dana u zagrebačkoj crkvi koju drže jezuiti promocija nove revizionističke knjige o Jasenovcu.

Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Radio Slobodna Europa (RSE) kaže kako je skandalozno da je HDZ reagirao prije policije i Državnog odvjetništva, odnosno tužiteljstva, jer je mladi Đakić prekršio bar dva članka Kaznenog zakona.

"I to je za mene ključni problem. Za mene nije problem čije je to dijete, niti bilo što drugo, nego je problem što je objavljeno nešto strašno što je direktno koljački poziv, i to sa koljačko-ciničkim kontekstom čestitke Božića, i na to nisu reagirali državni organi. To je za mene najgora stvar koja se mogla dogoditi", ističe Puhovski.

Puhovski kaže da je govor mržnje mladog Đakića usporediv jedino sa Thompsonovim pjesmama garniranim ustaškim pozdravom "Za dom spremni" i zazivanjem "Jasenovca i Gradiške Stare".

Đakićev govor mržnje najoštrije je osudio i Vladin savjet za nacionalne manjine.

Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer za RSE traži da pravosuđe promptno reagira na Đakićev istup, pogotovo u dijelu koji se odnosi na govor mržnje, a o samoj slici kaže.

"To je dobar primjer revizionistima i onima koji pokušavaju rehabilitirati ustaški pokret, jer upravo ta slika govori o tome kakav je to bio režim i o čemu se tu radilo", kaže Tolnauer.

Najoštriju osudu i zgražanje nad Đakićevim postom nad Facebooku, kojeg je on još jučer i izbrisao, izrazila je i manja stranka vladajuće koalicije - Hrvatska narodna stranka i drugi.