Sporazum koji ograničava nuklearno naoružanje SAD i Rusije uskoro ističe. Šta slijedi?

Sporazum koji ograničava broj raspoređenih ruskih i američkih nuklearnih bojevih glava ističe 5. februara, čime prvi put u više od pola vijeka nuklearni programi Kremlja i Washingtona neće biti pod brojčanim ograničenjima.

Moskva je "suspendovala" sporazum Novi START 2023. godine kao odgovor na američku vojnu podršku Ukrajini. Washington je uzvratio istom mjerom, praktično stavivši sporazum na čekanje, iako je on zvanično ostao na snazi.

U septembru ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je da se zadrže osnovni uslovi sporazuma – uključujući ograničenje na 1.550 spremnih nuklearnih bojevih glava po zemlji – još jednu godinu.

Američki predsjednik Donald Trump reagovao je pozitivno na javni poziv Kremlja, rekavši novinarima da to "zvuči kao dobra ideja", ali nedavni pokušaji Moskve da formalizuje dogovor ostali su bez odgovora. Američki State Department odbio je komentarisati status nuklearnog pakta, uputivši upite RSE na Bijelu kuću.

Pavel Podvig, viši istraživač u Institutu Ujedinjenih nacija za istraživanje razoružanja (UNIDIR), rekao je za RSE da nema naznaka da će doći do produženja osnovnih uslova sporazuma u posljednjem trenutku. Stručnjak za nuklearno oružje rekao je da vjeruje da je određeni stepen širenja najvjerovatnije neizbježan.

"Mislim da će uslijediti povećanje broja raspoređenih bojevih glava od strane SAD-a", rekao je Podvig, dodajući da bi takvo povećanje, barem kratkoročno, moglo biti relativno jednostavno – jednostavnim dodavanjem dodatnih bojevih glava na postojeće sisteme, poput Minuteman III.