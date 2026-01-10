Sporazum koji ograničava nuklearno naoružanje SAD i Rusije uskoro ističe. Šta slijedi?

Sporazum koji ograničava broj raspoređenih ruskih i američkih nuklearnih bojevih glava ističe 5. februara, čime prvi put u više od pola vijeka nuklearni programi Kremlja i Washingtona neće biti pod brojčanim ograničenjima.
Moskva je "suspendovala" sporazum Novi START 2023. godine kao odgovor na američku vojnu podršku Ukrajini. Washington je uzvratio istom mjerom, praktično stavivši sporazum na čekanje, iako je on zvanično ostao na snazi.
U septembru ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je da se zadrže osnovni uslovi sporazuma – uključujući ograničenje na 1.550 spremnih nuklearnih bojevih glava po zemlji – još jednu godinu.
Američki predsjednik Donald Trump reagovao je pozitivno na javni poziv Kremlja, rekavši novinarima da to "zvuči kao dobra ideja", ali nedavni pokušaji Moskve da formalizuje dogovor ostali su bez odgovora. Američki State Department odbio je komentarisati status nuklearnog pakta, uputivši upite RSE na Bijelu kuću.
Pavel Podvig, viši istraživač u Institutu Ujedinjenih nacija za istraživanje razoružanja (UNIDIR), rekao je za RSE da nema naznaka da će doći do produženja osnovnih uslova sporazuma u posljednjem trenutku. Stručnjak za nuklearno oružje rekao je da vjeruje da je određeni stepen širenja najvjerovatnije neizbježan.
"Mislim da će uslijediti povećanje broja raspoređenih bojevih glava od strane SAD-a", rekao je Podvig, dodajući da bi takvo povećanje, barem kratkoročno, moglo biti relativno jednostavno – jednostavnim dodavanjem dodatnih bojevih glava na postojeće sisteme, poput Minuteman III.
Amerika trenutno raspolaže sa 400 interkontinentalnih balističkih raketa Minuteman III (ICBM), spremnih za lansiranje iz silosa širom sjevernih Velikih ravnica. Svaka raketa nosi jednu nuklearnu bojevu glavu, u skladu s ograničenjima sporazuma Novi START, ali je sposobna nositi tri. Svaka bojeva glava, smještena unutar konusnog "povratnog modula", može se odvojiti u završnoj fazi leta rakete kako bi pogodila različite ciljeve.
Utrostručavanje broja bojevih glava spremnih za lansiranje u američkim raketama koje se lansiraju sa zemlje, stoga, bilo bi relativno jednostavno.
"Pretpostavljam da bi to bilo urađeno prilično brzo", rekao je Podvig. Rusija također ima kapacitet da instalira dodatne bojeve glave na postojeće sisteme, čime bi povećala svoj arsenal spreman za napad za procijenjenih 60 posto ako se napuste ograničenja sporazuma Novi START.
Jedan od razloga za oklijevanje SAD-a da ograniči svoj nuklearni arsenal jeste uspon treće nuklearne supersile, koja je jedva bila uzeta u obzir kada je Novi START potpisan 2010. godine.
"Najveća razlika u nuklearnom pejzažu je pojava Kine kao izazova za SAD i Rusiju, koje su do sada bile dominantni čuvari svjetskih nuklearnih arsenala", rekao je William Moon, bivši viši menadžer programa za smanjenje prijetnji (Cooperative Threat Reduction), za RSE.
Moon, koji ima iskustvo na terenu u inspekciji ruskih nuklearnih lokacija, dodao je: "Bez boljeg razumijevanja namjera Kine, i SAD i Rusija će oklijevati da ograniče nuklearne zalihe i planove modernizacije."
Izvještaj Pentagona iz 2022. procjenjuje da će Kina "vjerovatno raspolagati zalihama od oko 1.500 bojevih glava" do 2035. godine.
Podvig kaže da, s obzirom na to da će se SAD uskoro suočiti s dvije nuklearne sile,"Amerikanci sami sebi govore: 'Oh, pogledajte, Kina ima oko 300 silosa, pa će imati 300 raketa, a mi nemamo dovoljno bojevih glava da ih sve gađamo'. A plan je: Oh, rasporedićemo više bojevih glava i ciljaćemo sve te silose."
Ipak, dodaje on, posljedica bi mogla uključivati poznatu utrku u naoružanju sličnu onoj iz Hladnog rata u kojoj Kina tada odlučuje: "Pa, možda nam treba više silosa."
Mogućnost nove utrke u naoružanju koja bi mogla početi već sljedećeg mjeseca navela je zagovornike kontrole nuklearnog oružja da pozovu na obnovljene napore za ograničavanje vatrene moći koja može okončati civilizaciju.
Daryl Kimball, izvršni direktor Udruženja za kontrolu naoružanja, rekao je za RSE: "Realnost je da više nuklearnog oružja neće nikoga učiniti sigurnijim. Sjedinjene Države već imaju masivnu, razornu i uglavnom nepovredivu nuklearnu silu koja je više nego dovoljna da odvrati nuklearni napad Kine, Rusije i bilo koje druge nuklearno naoružane države."
Povećanje nuklearne vatrene moći Rusije i SAD-a, kaže on, "moglo bi dodatno destabilizovati međusobnu ravnotežu nuklearnog terora; opteretiti već skupi i zaostali američki program modernizacije nuklearnog naoružanja; i podstaći Kinu da ubrza svoje nuklearno jačanje".
Na pragu ulaska u neistraženi teritorij nuklearne ere, Kimball kaže: "Ljudska civilizacija ostaje opasno vezana za postojanje nuklearnog oružja i rizične, međusobno povezane strategije nuklearnog odvraćanja nuklearno naoružanih država i njihovih saveznika."
