Teška retorika u Vukovaru

Vladajući Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) u Vukovaru i Demokratski savez Srba, koji u Vukovaru daje zamjenika gradonačelnika iz redova srpske manjine, oštro su se posvađali na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća. Povod je bilo kvalificiranje akcije „Oluja“, a vukovarski gradonačelnik Ivan Penava najavio je da će tražiti da se Demokratski savez Srba - zabrani.

Dan nakon teških riječi na aktualnom satu na sjednici Gradskog vijeća Vukovara, na kojem je HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava najavio svom zamjeniku iz redova srpske manjine Srđanu Milakoviću da će tražiti da se njegova stranka – Demokratski savez Srba (DSS) – zabrani, jer je Milaković kazao da se „Oluju“ može razumjeti i kao etničko čišćenje, Milaković u izjavi radio Slobodna Europa (RSE) pretpostavlja što je dovelo do takve situacije.

„U suštini me zabrinjava sve to što sam čuo, a mislim da je to posledica svega onoga što se u javnom prostoru u Vukovaru dešavalo u poslednjih nekoliko meseci – od najave prosvjeda naovamo značajno je zaoštrena retorika, i to sve ima svoje posledice i efekte u tome što smo čuli jučer na Gradskom veću. Sada se ispostavlja da ja moram za svoje stavove prethodno - pre nego što ih budem zauzimao – moram otići kod gradonačelnika da mi on kaže da li su ti moji stavovi u skladu sa Ustavom i sa zakonom, jer u suprotnom bi moglo doći do toga da me zabrani.“

Demokratski savez Srba je razmjerno nova stranka srpske manjine, nastala izlaskom dijela nezadovoljnih članova SDSS-a, i za razliku od svih dosadašnjih pokušaja, uspjela se održati na životu dvije godine. Međutim, u SDSS-u koji i dalje okuplja većinu hrvatskih Srba ne kriju da ih ne vole.

Uz ogradu da o raspravi zna samo iz medija, predsjednica Kluba vijećnika SDSS-a u Gradskom vijeću Vukovara Vesna Vujić osudila je ton rasprave i bavljenje prošlošću, umjesto sadašnjošću i budućnošću.

„Nikakav oblik bilo kakve takve komunikacije između nas sviju nije dobar. Mi smo tu svi odabrani da radimo zajedno na istom poslu, a to je dobrobit svih naših građana, svih onih koji žive u Vukovaru - kako hrvatske nacionalnosti, tako i srpske i svih drugih nacionalnosti. I mislim da je to put kojim treba da ide Gradsko veće, a ne da se vraćamo u prošlost i potežemo neka pitanja oko kojih još dugo verovatno nećemo imati nikakav konsenzus“, rekla je Vujić za RSE.

Naime, troje vijećnika SDSS-a nije došlo na sjednicu Gradskog vijeća 18. prosinca, jer je zakazana za dan uoči pravoslavne slave Svetog Nikole. Prošle godine nisu došli jer je bila zakazana baš na Svetog Nikolu, ove je godine predsjednik Gradskog vijeća kazao da je baš pazio i deset dana ranije najavio ovaj datum, ali očito ni to nije pomoglo.

Milaković im zamjera što nisu došli.

„Po meni, kolege su trebale biti na sednici Gradskog veća, posebno imajući u vidu da vi nikada ne znate na šta će proizaći, kao što se juče videlo. Znači, trebali su itekako zauzeti svoje stavove i reći nešto o onome što je juče rečeno na Gradskom veću. Jer nisam ja tu jedini, i oni su dobili poverenje pripadnika srpske zajednice u određenoj meri da zastupaju njihove interese i brane određene stavove.“

Da neće sve ostati samo na riječima, pokazuje i najava Kluba vijećnika HDZ-a u Gradskom vijeću Vukovara da će poduzeti sve pravne radnje kako bi se zabranilo djelovanje Demokratskog saveza Srba.

I ovaj slučaj ilustrira da su vukovarski HDZ i gradonačelnik Ivan Penava po retorici i vrijednostima koje zagovaraju bliže „antićiriličnim“ prosvjednicima otprije nekoliko godina, nego politici središnjice HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića. Nije stvar samo u stavovima, nego i u kadrovima. Tako je primjerice glavni inicijator razbijanja ploča na državnim institucijama u Vukovaru sa natpisima na hrvatskom i srpskom jeziku i latinici i ćirilici u mandatu Milanovićeve Vlade, tadašnji predsjednik Stožera za obranu hrvatskog Vukovara Tomislav Josić, sada savjetnik gradonačelnika Penave za branitelje.