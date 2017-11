Hrvatska čeka hašku pravdu

Pred sutrašnju presudu šestorici čelnika "Herceg-Bosne", predstavnici izvršne vlasti ne očekuju da će se u njoj potvrditi povezivanje Hrvatske i njenih nekadašnjih čelnika sa sukobom u Bosni i Hercegovini, a predsjednica očekuje njihovo oslobađanje.

I oko ovog kao i kod svih drugih haških suđenja previše se pažnje posvećuje počiniteljima, upozorava bivši hrvatski predsjednik Josipović, i svaka je presuda prilika da se sjetimo i žrtava.

Hrvatska sutrašnju presudu šestorici čelnika "Herceg-Bosne" dočekuje sa većim interesom političke javnosti i medija nego druge haške slučajeve, pa i one gdje se sudi za zločine u Hrvatskoj, primjerice aktualni drugostupanjski postupak Simatoviću i Stanišiću.

Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je da će Vlada komentirati presudu kada bude objavljena, ali da on ne očekuje da bi u toj presudi „na bilo koji način moglo doći do povezivanja odgovornosti Hrvatske u vezi s cijelim tim predmetom."

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je u pisanoj poruci povodom predstavljanja knjige o jednom od šestorici optuženika Slobodanu Praljku kazala kako se "nada pravednom sudskom pravorijeku i njegovu oslobađanju, kao i oslobađanju drugih hrvatskih uznika", što je nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava ocijenila kao nedopustiv pritisak na Hag sličan reakcijama političkog vrha Srbije na presudu Mladiću, i zatražila od Sabora da zbog toga pokrene njezino razrješenje.

Kakva su očekivanja analitičara?

Odvjetnik sa haškim iskustvom Anto Nobilo očekuje u izjavi za Radio Slobodna Europa da će, za razliku od presude Mladiću, u sutrašnjoj presudi kvalifikacija iz prvostupanjske presude o umiješanosti Hrvatske u međunarodni oružani sukob ostati.

"Dakle, tu će Srbija proći daleko bolje. Međutim, vjerojatno će Tuđman i Šušak biti ispušteni iz zajedničkog zločinačkog poduhvata jednako kao što su Jovica Stanišić i Slobodan Milošević bili ispušteni u presudi Mladiću i na taj način Haški sud završava svoj rad, a da ne izaziva neke dodatne političke potrese. Ali, u svakom slučaju očigledno su Srbi sve skupa lukavije i bolje obavili nego Hrvati, iako su i jedni i drugi na isti način djelovali i umiješali se u komadanje Bosne i Hercegovine i sam rat u Bosni i Hercegovini", navodi Nobilo.

Politički analitičar Žarko Puhovski se u izjavi za RSE ponešto razlikuje u očekivanjima.

"Ja vjerujem da će otpasti ovaj dio koji se odnosi na direktnu uključenost Hrvatske, ali će ostati neka formulacija koja bi se ipak s malim natezanjem mogla tako tumačiti. Drugo, moje očekivanje je da će doći više-manje do takvog smanjivanja kazne da će u dogledno vrijeme svi oni moći kućama, s obzirom na mogućnosti uvjetnog otpusta nakon odslužene dvije trećine kazne, a već su izdržali 13 godina", kaže Puhovski.

Kakva god presuda bila, odnosi među susjednim državama nakon nje sigurno neće biti bolji, procjenjuje Puhovski.

"Kako bilo da bilo, odrazit će se loše na međusobne odnose, jer ako išta od ambicija haškog sudišta nije uspjelo, onda je to da bude instrument pomirenja, kako je to ambiciozno formulirano, jer to naprosto jedno sudište ne može biti, pa nije bilo niti ovo", riječi su Žarka Puhovskog.

Bivši hrvatski predsjednik i profesor međunarodnog kaznenog prava Ivo Josipović je za jednu komercijalnu televiziju upozorio na jedan nehumani segment oko haških suđenja, vidljiv i u ovom postupku.

"Sva je javnost, ne samo u ovom premetu, nego i u svim drugim predmetima koncentrirana na počinitelje, i gotovo da ih prati sa simpatijama. Vidjeli smo reakcije iz Srbije na neke ranije presude. Mislim da Haški sud u svojoj praksi, a posebno mediji pa i javnost zanemaruju žrtve, i mislim da je svaka presuda – ovakva ili onakva - prilika da sjetimo svih tih ljudi koji su pobijeni, koji su stradali, koji su raseljeni i čije su sudbine uništene", kaže Josipović.

Hrvatska se prošle godine pokušala uključiti u postupak kao prijatelj suda (amicus curiae), jer se u prvostupanjskoj presudi navodi da su hrvatski predsjednik Tuđman, tadašnji ministar obrane Gojko Šušak i načelnik Generalštaba HV Janko Bobetko bili dio "udruženog zločinačkog poduhvata".

Zahtjev je odbijen, a Žalbeno vijeće Haškog tribunala je - u obrazloženju od 19. srpnja 2016. godine koje je potpisao predsjednik Suda Carmen Agius - kazalo da njih trojica u ovom predmetu nisu optuženi, a da se kaznena odgovornost utvrđuje samo za optuženike.

Također, tamo se navodi da spominjanje imena Tuđmana, Šuška i Bobetka u presudi ni na koji način ne predstavlja zaključke o odgovornosti Republike Hrvatske kao države.