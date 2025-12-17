Nemačka policija pokrenula istragu protiv bivšeg beloruskog zatvorskog čuvara optuženog za prebijanje zatvorenika

Fotografija na društvenim mrežama prikazuje smeđokosu ženu koja se smeši na suncu pored leje s cvećem i zida s prepoznatljivim grafitom. Sada nemačka policija istražuje navode da je njen suprug, bivši beloruski zatvorski službenik, zlostavljao i tukao zatvorenike.

Njen suprug je Dzmitri Šinvize, koji je oko 20 godina radio u zatvoru u Bobrujsku, 100 kilometara jugoistočno od Minska, napredujući do visoke pozicije. Bivši zatvorenici tog zatvora dali su Beloruskom servisu RSE detaljne izveštaje o tome kako je zlostavljao, uključujući davljenje šalom i kako je primoravao da goli budu u kavezu.

Fotografija Šinvizove supruge snimljena je u ulici Geteštrase u Šverinu, lepom gradu na obali jezera na severu Nemačke, i objavljena je na ruskoj društvenoj mreži VKontakte. Pojavila se sredinom avgusta u izveštaju beloruskog medija u egzilu Naša Niva, koji je naveo da se par preselio u Nemačku i promenio prezime.

U septembru su nemački državni tužioci rekli za RSE da policija sprovodi istragu.

"Javno tužilaštvo Šverina dobilo je odgovarajuću izjavu o činjenicama od građanina... Slučaj se sada istražuje", naveli su tužioci.

Organizacija bivših beloruskih bezbednosnih zvaničnika Belpol saopštila je da je predala dokaze o Šinvizeovoj "navodnoj umešanosti u mučenje i zlostavljanje političkih zatvorenika" nemačkim vlastima koje sprovode istragu.

'Glavni nadzornik' zatvora

Bivši politički zatvorenici rekli su za RSE da je Šinvize (44) zapravo bio "glavni nadzornik" zatvorenika.

Vadzim Jermašuk, koji je služio kaznu u Babrujsku od marta 2022. do juna 2024. rekao je da je Šinvize otpušten tri ili četiri meseca pre nego što je on pušten na slobodu.

"Kružile su glasine da je otpušten zbog zloupotrebe položaja, jer je bilo toliko žalbi. Svi su ga mrzeli – ne samo politički zatvorenici već i obični osuđenici", rekao je on.

Jermašuk se prisetio kako ga je Šinvize podvrgao homofobičnom zlostavljanju i davio šalom.

"On se osmehnuo, dao je jedan kraj šala drugom stražaru, drugi držao sam i počeo da me davi", rekao je on.

Jermašuk je potom dobio 15 dana samice. To iskustvo, rekao je, dovelo ga je skoro do samoubistva: "Dve nedelje sam razmišljao da skočim s prozora kupatila na trećem spratu."

On je dodao da su mu drugi zatvorenici rekli da ih Šinvize tukao pendrecima i terao ih da budu u stresnim položajima.

Još jedan politički zatvorenik Aleh Kuleša proveo je mesece u tom zatvoru 2022. On je ispričao kako je Šinvize terao novopridošlice da kleknu s glavama pritisnutim na zemlju i rukama podignutim da pokažu lisice.

"Bili bismo tako oko deset minuta na snegu", rekao je Kuleša.

On je takođe rekao da je Šinvize naredio da ga drže golog u kavezu satima kao kaznu zato što je govorio beloruski. Dodao je da mu je Šinvize rekao "da je Rus po poreklu, Rus po pasošu".

Šinvize, koji sada navodno koristi ime Šonvize, mogao bi se suočiti s krivičnim gonjenjem u Nemačkoj zbog postupaka u Belorusiji.

Pravni izazovi

Nemački sud je junu na doživotnu kaznu zatvora osudio sirijskog lekara Alaa Musu, koji je mučio zatvorenike pod režimom predsednika Bašara al-Asada. Nemački sudovi su takođe sudili za zločine počinjene u Ruandi, Kongu i Gambiji.

Međutim, kriterijumi za takve slučajeve su strogi.

"Ako Šinvize može biti optužen za mučenje kao zločin protiv čovečnosti, nemački sudovi imaju punu nadležnost", rekao je za RSE Andoni Filpa, advokat iz Minhena. Dodao je, međutim, da bi krivično gonjenje moglo biti obustavljeno ako Šinvize ode iz zemlje.

Trenutno mesto boravka Šinvizea nije poznato, kao ni da li je izdat nalog za hapšenje. Nemačke vlasti nisu ni potvrdile ni demantovale izveštaj Naše Nive da je Šinvize dobio nemačko državljanstvo na osnovu svojih nemačkih korena.

Jermašuk je rekao da bi želeo da se vidi sa Šinvizeom da ga "pogleda u oči u slobodnoj zemlji".

Kuleša je takođe rekao da bi želeo da se suoči sa Šinvizeom.

"Zaista želim da ga sretnem i pitam: 'Dakle, u Nemačkoj govoriš ruski ili si naučio nemački?' U Belorusiji nikada nije uspeo da nauči beloruski", rekao je on.