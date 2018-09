Kuka: Makedonci će uvek ostati Makedonci

(Mišljenja izrečena u komentaru ne odražavaju nužno stavove RSE)

Zoran Kuka je šef Makedonske redakcije Radija Slobodna Evropa (RSE) od njenog formiranja 2001. Karijeru je počeo kao novinar Makedonskog radija, pa onda slede TV A1, i TV Telma. Radio je kao dopisnik iz Skoplja za RTV BiH, zagrebački Radio 101 te Studentski radio u Ljubljani. U slučaju da nije novinar, ne zna šta bi drugo radio.

(Najteže je sam sebe opisati, jer nisam balkanski političar koji o sebi govori u drugom licu i zato se držim stare proverene manekenske izjave - "volim sve što vole mladi i želim da mir, ljubav i blagostanje vladaju svetom".)

Subota, 22. septembar

Prolazi dan, prolazi noć,

prolaze godine.

Oprosti mi, okano

ne mogu bez tebe.

Pevao je nekad Čola, a meni, boga mi, prođe godina kako se vratih doma u svoje rodno Skopje iz one moje druge drage češke domovine, jer zlatna Praha ostade u srcu mome dok "venem mlad" u gradu svome.

Elem, subota rano jutro (na sabajle) je kao stvorena za nostalgiju dok se kafeniše, a sunce se probija kroz lišće moje kalinke (nar) i poigrava sa licem moje drage. A lice njeno ozareno, jer su nam došla deca, i eno ih spavaju u "njihovim" sobama. Na odmoru su kod mame i tate.

No, baš ono "doma" me najviše boli i zamara. Deca vole Skoplje, to mi nije sporno, ali njihov dom je Prag. I dok razmišljam kako sam ih kao klince odveo u zlatni grad, pa ih nakon 16 godina "izdao" i tamo ih ostavio, setio sam se poslednjeg makedonskog egzodusa.

Pola miliona mojih sugrađana je otišlo vani tražeći bolji život. A ja se dobrovoljno vratih kući, jer mi Makedonci, pa makar uskoro postali "severni", želimo ostaviti kosti na jugu. Valjda zbog klime, pre svega.

Eh, kad smo kod "severnih", eto do referenduma ostade samo sedam dana, a ja se pitam da li će ih dovoljno izaći da glasaju za bolji život u svojoj domovini ili će ovi koji su ostali ostati i praviti ajvar, kao simbol protiv sporazuma za Grčkom, eto iz inata Grcima.

Naime, inat je velika stvar za sve Balkance, a tek ćemo da vidimo jesu li Zaev i njegovi uspeli da ubede Makedonce da nam nacionalnost ostaje, da nam jezik ostaje i da je "Severna" bolan kompromis za članstvo u NATO i EU kojeg ćemo jednog dana preboleti.

"Život nije fer" – to sam učio decu celi život.

Nedelja, 23. septembar

Zbog čega primatima nikada ne isključuju elektriku?

Oni, u principu, ionako rijetko čitaju,

a i to što čitaju – krive stvari čitaju.

Pa zašto im onda ne isključuju elektriku?

Želite li dobro svojoj djeci?

Zaslužni?

Želite li, možda, najbolje?

Azru u principu ne slušam nedeljom, ali kad ustadoh i pogledah prve vesti, moj telefon je sam odlučio da je Johnny prava stvar da se počne dan onako buntovnički.

Naime, naš dragi predsednik Gjorge Ivanov je izjavio da je odlučio da ne glasa na referendumu 30. septembra o dogovoru sa Grčkom i za članstvo u NATO i EU. Ivanov je ovo izjavio na sastanku sa predstavnicima dijaspore u Detroitu.

Makedonska dijaspora nam je, by the way, podeljena. U vreme "Šarene revolucije" pojavio se i Forum za demokratsku Makedoniju. U tom forumu su Makedonci, Albanci i sve ostale zajednice. Njihovi predstavnici su se pre nekoliko dana u Washingtonu sreli sa premijerom Zoranom Zaevom i podržali njegovu evropsku Makedoniju.

Sve je kod nas podeljeno, i doma i vani. Čak je i VMRO-DPMNE podeljen. Ako ništa drugo, nakon 30. septembra ćemo bar približno znati procente.

Ali ima još šest dana do referenduma. Ko zna ko će nam sutra doći u goste da nas pozove da glasamo. Stoltenberg, Merkel, Kurc, Pens su bili i prošli. Sitne ribe više i ne brojimo.

Jedino mi je žao ženskog dela publike što će se razočarati ako nam ne dođu u goste Džastin Trudo i onaj lepuškasti španski premijer Pedro Sančez. No, nikad se ne zna. Možda nam i Monika Beluči dođe u goste.

Eno je, Klaudija Kardinale u Bitoli prima nagradu "Kamera 300" poznatog festivala Braća Manaki. To su bila braća koja su prva na Balkanu donela kameru, ako niste znali i, između ostalog, snimili posetu Kemala Ataturka svome rodnom gradu, Bitoli.

Idem ja u zelenilo na Vodno iznad Skoplja kako ne bih nedelju mrzeo zbog ponedeljka. Moja velika deca dolaze sa mnom. Ma iskoristiću ih ja do kraja, prije povratka u Prag.

Ponedeljak, 24. septembar

Skopje ima mikroklima, izgor leto kočan zima.

Gradski cigli goli brda, sino nebo, zemja tvrda.

Maten Vardar brzo teče, tajni nosi, vreme vleće.

Gradov posti, gradov pie, gradov demne, gradov spie, rano utro skembe corba.

Posle sekoj svoja borba.

Nasmevni se, ne beri gajle, namigni mi ajde nazdravje, Skopje

Napisao Goran Stefanovski, a odsvirao i otpevao njegov brat Vlatko i "Leb i sol". Ponedeljak, u principu, ne mrzim, ali saznanje da nam predstoji veliki događaj, stvara mi pritisak u grudima. Dan i počinje žestoko. Svako ima nešto da kaže i poruči u korist ili protiv referenduma.

Ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov je nakon tribina i susreta sa običnim ljudima shvatio da većina i nije pročitala dogovor sa Grcima i da im treba objasniti da se, na primer, zemlja neće zvati "Severno od Makedonije", već Severna Makedonija i da nećemo biti Severni Makedonci već Makedonci / građani Severne Republike Makedonije, jezik ostaje makedonski. Kodovi ostaju MK i MKD.

Objašnjavao je ministar i kakve će biti ustavne promene ako dogovor sa Grcima prođe u obe zemlje. Ministar je shvatio da ljudi ne razumeju i da su bombardovani dezinformacijama, ali da li će ga oni i nakon današnje pres-konferencije shvatiti, veliko je pitanje. Zato, sa druge strane, svako ima nekoga da opsuje putem društvenih mreža. Odavno je nestala ona bazična pristojnost.

Za mene je veliko pitanje - zašto se na prvi pogled pristojni ljudi pretvaraju u monstrume kad sednu iza kompjutera ili smart telefona?

Utorak, 25. septembar

Jesen stiže, dunjo moja.

Ne miriše više cviće,

zumbul, lale, jorgovani.

Jesen stiže, dunjo moja.

Ne miriše više cviće,

zumbul, lale, ljubičice.

A i ti me iznevjeri, dunjo moja.

Otišla si

slavuj šuti, lišće žuti.

E moj Olivere, naš si bia i ostaćeš naš Pape. Zahladilo danas, a? Od 31 juče spalo na 18 stepeni danas! Jesen stiže, to ti je, dunjo moja.

Moj deda, to jest otac moga oca, rodio se prije balkanskih ratova 1911. u Osmanskoj imperiji. Prezime mu je bilo Kjuka (Ќука). Srbija je u Balkanskim ratovima okupirala Vardarski deo Makedonije te su mu srpski pisari i žandari promenili ime u Kuković. Kad su došli Bugari i poslali ga u logor, postao je Kukov, pa nakon Drugog svetskog rata i stvaranje Narodne, pa Socijalističke Makedonije, vratio je sebi staro porodično prezime. Bilo pa prošlo, govorio je otac moga oca.

Reč je o tome, da bez razlike na sve te svakojake promene i na snažne pokušaje asimilacije susednih država, Makedonci su bili i ostali Makedonci. E sad je pitanje ubeđenosti hoće li i dalje tako ostati i opstati.

Ovog jutra ponovo čitam Dogovor o rešavanju razlika između Makedonije i Grčke, pripremajući se za gostovanje na TV debati na ALSAT televiziji sa predstavnikom VMRO-DPMNE i analitičarima.

Ime: Severna Republika Makedonija, državljanstvo: Makedonsko / građanin Severne Republike Makedonije. Zvaničan jezik: makedonski jezik, kako je priznato na trećoj konferenciji UN-a o standardizaciji geografskih imena održanoj u Atini 1977. godine, sa napomenom da obe strane prihvataju da se njihovo razumevanje termina "Makedonija" i "Makedonci" odnosi na različiti istorijski kontekst i kulturno nasleđe.

Prema Dogovoru, ovi termini za Grčku znače helensko nasleđe od antike do danas, a za Makedoniju ovi termini označavaju, njenu teritoriju, narod i jezik koji spada u grupu južnoslovenskih jezika. Makedonija priznaje da zvaničan jezik i ostale odlike nisu povezane sa antičkom civilizacijom, kulturom i nasleđem severnog regiona Grčke.

Za kraj dana prije spavanja, pade mi napamet mahalska šala:

– Šta je to kompromis?

– To ti je druže kad su obe strane za*ebane.

– PS.

– Što bi rekli na Zapadu – niko nije kompletno zadovoljan kompromisom.

Sreda, 26. septembar

Dno dna.

Kliče se nebulozama.

Dno dna.

U inat dijagnozama.

Dno dna, i isti krezubi statisti mlate barjakom.

Dno dna.

I što je više štrajkova.

Dno dna pazari više lajkova.

Ma jeste Đole, u pravu si brale ili druže, kako ti je po volji. Čitam komentare na društvenim mrežama i stvarno smo dno dna. Nisam pao s Marsa, ali nakon 16 godina života u Češkoj, nikako da se naviknem na domaći nivo "debate", ako se niske strasti mogu nazvati debatom. Neću ništa preneti ovde u Dnevniku. Neka sve ostane u modernom Koloseumu 21. veka. Nekad su u rimskom Koloseumu palcem gore ili dole odlučivali da li će pobeđeni rob živeti ili umreti. Danas na Fejsbuku ubijaju po više puta i na više načina.

Što gadnije uvrede, to više lajkova, druže Balaševiću. I zato, kako kažeš u svojoj Dno dna, ajmo neki stih o ljubavi. Ili možda – ljubav više tu ne stanuje?

Četvrtak, 27. septembar

Ili je nemir,

ili je strast.

Ima tog ovdje isuviše.

Poslednji dan kampanje – finale u pokušaju sa svih strana da se glasači ubede da glasaju "Za" ili "Protiv" Dogovora sa Grčkom koji otvara put na NATO-u i EU. Azrin "Nemir i strast" dostiže vrhunac. A, što nije rečeno do danas, što bi moglo baš danas da prevagne stvar na jednu ili na drugu stranu? Analitičari, politikolozi smatraju da je većina već odlučila kako će da glasaju u nedelju. Tako da – džaba vam novci, moji sinovci.

E sada, ovo konsultativan referendum, što znači nema zakonskih ograničenja da se cela stvar bez razlike na uspeh ili neuspeh vrati u parlament.

Ipak, glavna politička težina je hoće li biti postignut cenzus od 50 procenata izlaznosti. To i ako se većina od onih koji izađu, glasaju "Za", onda je Zaevu otvoren put i za ustavne promene u parlamentu, pošto je lider opozicione VMRO-DPMNE Hristijan Mickovski najavio da će poštovati glas većine, ali "većine" što za znači da izlaznost bude veća od 50 posto.

To je veliki problem, pošto se smatra da je pola miliona građana napustilo Makedoniju u poslednjih deset godina. Popis nije urađen od 2002. godine, a prema biračkom spisku ima više od 1.800.000 birača. Svi se u Makedoniji slažu da je ova brojka preterana. Ali to je to.

Petak, 28. septembar

Deca kao ne znaju,

starci kao mudruju.

Vojnici kao budni,

žene kao verne.

Sve je mutno.

"Leb i sol". Mutno je, Vlatko Stefanovski, mutno, kao ono tvoje "Kao kakao" ili sve liči na vas Kalabalak - "Beđ na srcu, kuršlus u mozgu".

Vidiš, VMRO-DPMNE kao bojkotuje ali ne bojkotuje. VMRO-DPMNE je kao protiv dogovora sa Grcima ali je za NATO i EU.

Niko ni iz koalicije "Za" koja podržava dogovor sa Grcima nije, kao, sretan zbog promene imena države ali je, kao, sretan zbog zagarantovanog identiteta i garantovane NATO i EU budućnosti.

Drugim rečima, ako uspe referendum, ima da buja sa svih strana u svetloj budućnosti, obećava vlast:

"Bićemo zemlja u kojoj će vladati pravo. Od demokratije će da nas boli glava. Ekonomija će da procveta kao rajski vrt. Nulta tolerancija za kriminal i korupciju. Odbacimo maske za disanje, jer u zagađenoj Makedoniji disaćemo alpski vazduh. Nećemo više dozvoljavati da nam ambasadori čiste smeće po ulicama i po parkovima – jer neće imati šta da čiste. Nećemo bre više ni da pljujemo po ulicama. Ima da se nasmešimo preko noći, ako treba. U evropskoj Severnoj Makedoniji."

Ukoliko ne uspe referendum, ima da zasučemo rukave i da radimo i izgradimo sami bolju budućnost, obećava opozicija. Jer, kažu da, ako ostane ova "nesposobna, koruptivna, antidržavna, antimakedonska" vlast, džaba nam NATO i EU.

Sreća što do nedelje mora da ćutimo. Svi – i mi i oni. Ali možemo sanjati – do nedelje u 7.00 ujutro.

Zatvori oči,

ja ne znam da li ću moći

da sanjam ovaj put.

Sanjamo boje,

nije važno da l' su moje ili tvoje,

ljubiš me na ulici, uvek dođeš i zatvoriš oči i sanjajmo.

Samo još jednom,

neka bude još jednom,

poljubi me na ulici,

neko kuca na vrata,

zašto otvaraš strancu,

sa osmehom na usnama.

Ne znam da li je gotovo,

al' da li pamtiš

ono što sam rekao.

Svet je lep kada sanjamo,

kada sanjamo,

hajde zajedno da sanjamo,

da sanjamo…".