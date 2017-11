I fantomi u izbornoj akciji?

Više političkih organizacija u Crnoj Gori je zatražilo istragu i otkrivanje osoba koje su boravile u zgradi Opštine Cetinje u izbornoj noći, a koje je javnost vidjela skrivene ispod kapuljača tokom živog uključenja Javnog servisa Televizije Crne Gore.

Utvrđivanje identiteta maskiranih mladića zatražio je i Savjet za građansku kontrolu rada policije. Da li ovaj snimak pojačava sumnje opozicije o prisustvu kriminalnih grupa u izbornom procesu?

Gledaoci koji su u izbornoj noći pratili informativni program Televizije Crne Gore i uživo uključenje iz zgrade Opštine u Cetinju, ostali su zbunjeni ili zaprepašteni scenom u kojoj iza reporterke, iz zgrade Opštine izlaze mladići koji, prethodno vidjevši kameru, navlače kapuljače i prekrivaju lica da bi napustili sjedište prijestonice. Taj snimak se veoma brzo raširio društvenim mrežama uz pitanje: ko su osobe koje skrivajući lica napuštaju Opštinu Cetinje, odnosno ko je boravio u Opštini a da je imao potrebu da praktično maskiran prođe pored kamere koja se tu zadesila?

Treba podsjetiti da je izborni dan u Cetinju bio pun tenzija, dogodilo se više fizičkih obračuna, korišćene su palice i sprej suzavac, intervenisala policija i medicinske ekipe. Opozicione stranke nemaju dilemu da je Cetinje tokom izbornog dana bilo prepuno nepoznatih osoba.

Mirko Stanić predsjednik opštinskog odbora SDP-a Cetinja kaže:

„Problem nije u tim osobama koje su snimljene kamerama RTCG, problem je što je u tom momentu preko 80 naoružanih ljudi u zgradi Prijestonice. A da niko ne zna ko su ti ljudi, da ih niko nije pretresao na ulazu, da niko ne zna jesu li naoružani, šta rade u izbornom danu u gradu koji očigledno nije njihov. Znači snimljeno je nekih pet ili šest ljudi koji očigleno moraju da sakriju svoje lice zbog razloga svog dolaska ili zbog prirode njihovog posla.

Ne znamo jesu li to ljudi kriminalci, ili parapolicijske službe, jesu li obezbjeđenje, ko su ti ljudi i što je njihov zadatak na Cetinju. Tako da ukoliko se ne oglase institucije, koje su bojim se u slobodnom padu u Crnoj Gori, i ako tome ne stanemo na put doći će do dalje radikalizacije političkog života u Crnoj Gori, kojoj ja vidim samo jedan kraj.“

Istragu policije o ovom događaju zatražio je i Savjet za građansku kontrolu rada policije koji između ostalog konstatuje, da je kadar Televizije Crne Gore prilično uznemirio i zainteresovao javnost, a na kome se vidi da u toku izvještavanja uživo iza leđa novinarke prolazi grupa mladića sa kapuljačama.

„Savjet traži od Uprave policije da utvrdi identitet tih lica kao i razlog njihovog boravka, u neradnom danu, u zgradi Skupštine Prijestonice. Savjet svakako cijeni da je važno da se javnosti pruža informacija i tome jer je to interesu zaštite kredibiliteta policije“, navodi se u saopštenju. Tokom dana smo uputili pitanje Upravi policije da li je pokrenuta istraga ili identifikacija nepoznate grupe.

Komentarišući nesvakidašnji događaj, Boris Raonić direktor Građanske alijanse ocjenjuje da nije prvi put da se ljudi u kapuljačama nalaze na mjestu važnih događaja:

„Te slike sa momcima sa kapuljačama mi u Crnoj Gori nismo prvi put vidjeli. Mi smo takve slike gledali za vrijeme protesta, takve slike pamte novinari koji su prebijani u Crnoj Gori, tako da momci koji kriju svoj identitet postaju pojava koja se vidi u itekako bitnim momentima. Ono što brine je, što institucije sistema nisu uradile ništa ni u jednom slučaju od brojnih primjera da se otkrije identitet tih pojedinaca. Kako nije ništa urađeno na tome, to se prenosi na druge sfere društva, javlja se veliki jaz i kriza koja je eskalirala upravo što se institucije nisu bavile ovim pojedincima“.

Identifikacija je važna jer će se time spriječiti dalje špekulacije o ulozi nepoznatih ljudi u izbornom procesu, zaključuje Raonić: Da li su ti ljudi sa kapuljačama akteri političkog života, očigledno da jesu. Da li to treba da budu, to treba da kažu institucije, odnosno da država kaže šta su oni radili i ko su. Mislim da ne bi bio nikakv problem da se to utvrdi, kako se ne bi spekulisalo, spinovalo i otišlo dalje u užarenoj atmosferi za koju znamo kako je rezultirala u Cetinju – fizičkim obračunima i svemu onome čemu smo bili svjedoci“.