Iako se lokalni izbori 26. novembra održavaju u četiri crnogorske opštine: Mojkovcu, Petnjici, Cetinju i Tuzima na osnovu predizbornih govora i mjereno brojem posjeta stranačkih lidera crnogorskoj prijestonici najjača bitka vodi se za Cetinje. I vladajuća Demokratska partija socijalista (DPS) i opozicione partije građanskog bloka, konstatuju analitičari, najveći dio snaga usmjerile su ka biračkom tjelu Cetinja.

Zašto je Cetinje toliko važno i zašto se u Crnoj Gori kaže "ko vlada Cetinjem vlada i Crnom Gorom"?

Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa to objašnjava simbolikom koju Cetinje nosi imajući u vidu da je ono prijestonica Crne Gore.

„Međutim, ne bih baš toliko davao na značaju kao što možda daju sada u vlasti i opoziciji. Iz prostog razloga što pamtimo i opoziciju na čelu Cetinja, pa im to nije pomoglo da ostvare veći uticaj na nacionalnom nivou. Međutim, ono što meni više djeluje realno jeste: onaj ko vlada Podgoricom – vlada Crnom Gorom, i to isključivo zbog resursa. Manje simbolike a više resursa kojima raspolaže onaj koji upravlja glavnim gradom“, smatra Zlatko Vujović.

Koliko je je za vladajuću DPS važna bitka za Cetinje možda najbolje ilustruje primjer da je prvi čovjek partije Milo Đukanoviću poslednjih deset dana tri puta boravio u tom gradu. Prvo je posjetio Bajice odakle je poručio da ta partija ne smi­je do­zvo­li­ti ni naj­ma­nji pro­pust „jer se na Ce­ti­nje gle­da posebnim oči­ma u od­no­su na dru­ge gra­do­ve”.

„Ne bi se ov­dje do­ve­la u pi­ta­nje sa­mo vlast u Ce­ti­nju, ne­go bi to bio po­če­tak ugro­ža­va­nja sve­ga ono­ga če­mu smo po­da­ri­li svo­ju mla­dost i svo­je ži­vo­te, pa zbog to­ga mo­ra­mo to i da­lje od­go­vor­no bra­ni­ti. Bi­lo ka­kvo ko­le­ba­nje Ce­ti­nja zna­či­lo bi i da se ko­le­ba Cr­na Go­ra,“ kazao je Đukanović. Druga posjeta je bila prilikom obilježavanja dana prijestoce, da bi sinoć sa Čeva, prilikom treće posjete Milo Đukanović, u neobično dugom obraćanju, opet govorio o važnosti njihove pobjede na Cetinju.

„Mnogi su kroz istoriju pohodili Čevo i pokušavali i da pobijede ili da prevare Čevljane vjerujući da kada to urade, onda će lakše zauzeti Cetinje, a kad zauzmu Cetinje pokorili su Crnu Goru. I danas ima takvih. Možda ne sa oružanim ambicijama prema Katunskoj nahiji, prema Crnoj Gori, ali kako sam kazao, sa prevarama, nudeći iluziju“, kazao je Đukanović.

Analitičar Zlatko Vujović objašnjava da „ovi zbori imaju veliki značaj ne možda zbog značaja samih opština u kojim se odvijaju već prije svega što će oni značiti“ za naredne izborne cikluse.

„DPS na neki način u grču očekuje rezultate izbora na Cetinju. Prije svega da li će doći do nastavka serija pobjeda opozicije, kao što je to bilo u Budvi, Herceg Novom i Kotoru. Ili će se na neki način to prekinuti i poslati neka nova poruka da se DPS oporavio. Ukoliko bi se serija nastavila to bi bilo jedno neprijatno saznanje i suočavanje DPS u susret dolazećim lokalnim izborima, u nekim drugim opštinama, i predsjedničkim izborima“, objašnjava Vujović.

I funkcioneri građanske opozicije, Demokrata, Socijaldemokratske partije (SDP) i Građanskog pokreta URA svakodnevno razgovaraju sa biračima na Cetinju. Predizborni slogani "Aleksa Bečić – Demokrate – Pobjede, a ne podjele“, SDP „Da živi Cetinje“i „Ponosno, prkosno, Cetinjski URA“, i simbolično pokazuju koliko su im važni lokalni izbori. Lider Demokrata Aleksa Bečić je prilikom predaje izborne liste u tom gradu, između ostalog objasnio, da oni nude konkretna rešenja za probleme građana.

„Sa čime naša politička konkurencija može da izađe u susret ovim izborima. Da li oni mogu sa nama da se nadmeću u nekim programima, kadrovima, idejama - naravno da ne. Jer čega su se god dohvatili na Cetinju to su i uništili za ovih 27 godina. Pa činjenica da danas više ljudi radi van Cetinja nego na samom Cetinju govori o pogubnosti njihove politike“, kazao je Bečić.

Podsjetimo, DPS u kontinuitetu vrši vlast u Cetinju a poslednja opoziciona vlast na čelu sa LSCG bila je u periodu od 2002. do 2005. Dakle, iz iz perioda prije referenduma i obnove državnosti Crne Gore.

Koliko su cetinjski lokalni izbori važni vladajućoj DPS govori i podatak da će premijer Crne Gore Duško Marković koji je i zamjenik predsjednika DPS danas boraviti u radnoj posjeti prijestonici i imati brojne aktivnosti. Prvo će, kako je zvanično najavljeno, obilježiti početak gradnje fudbalskog stadiona, a zatim otvoriti biznis inkubator u nekadašnjoj fabrici obuće „Košuta“. Otvoriće Marković i Njegoševu sobu u Nacionalnoj bibilioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević a posjetiće i rekonstruisanu zgradu bivšeg Ruskog poslanstva.

Kako Siniši Anđeliću koji živi i radi u Prijestonici izgleda predizborno Cetinje, i kako opisuje aktivnosti opozicije i vlasti poslednjih dana.

„Cetinje je uzelo u tradiciju da se raduje tim događajima svake četiri godine - izborima. To se doživljava u gradu kao Nova godina, samo što je puno ljepše. Puno je bolje okićeno, ljudi su raspoloženi, vlada pozitivna energija. I tako svake četiri godine ovaj grad živne. Doduše Deda Mraz nije još stigao, on se očekuje u izbornoj noći. Ali doćiće sigurno, kao svake četvrte godine“, objašnjava Anđelić.