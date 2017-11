Kampanja uvreda i optužbi

U nedjelju 26. novembra građani četiri crnogorske opštine biraće novu vlast na lokalnim izborima.

Predizborna kampanja bila je prilično žestoka, na momente i brutalna.

Obilovala je obećanjima o realizaciji decenijama starih ali i nekih novih investicionih projekata, nije falilo ni teških riječi i uvreda koje su politički suparnici upućivali jedni drugima.

Neuobičajeno za lokalne izbore, glavnu ulogu u kampanji imali su partijski lideri, dok su sporedne uloge dodjeljivane lokalnim aktivistima.

Glavni akteri su se međusobno optuživali za napade i pritiske, podmetanja, zloupotrebu državnih resursa u izbornoj kampanji...

No, čini se da će najviše ostati upamćeni vrlo lični, verbalni obračuni, naročito između lidera DPS Mila Đukanovića i lidera Demokrata Alekse Bečića:

Osim ovakvih optužbi i poruka, glavni akteri, posebno iz redova DPS su ponovo zaigrali na kartu odbrane države, optuživali političke protivnike iz opozicije za izdajstvo.

Zašto se odbrana države našla kao tema u kampanji za izbore u četiri male opštine, sa relativno malim biračkim tijelom, pitali smo Jovanu Marović iz Politikon mreže:

„DPS je nastavila sa populističkim porukama kvalifikovanja sebe kao jedine partije koja je sposobna da obezbijedi napredak i dobrobit za građane, odnosno označavanja političkih protivnika kao izdajnika kojima apsolutno nije stalo do Crne Gore i dobrobiti građana i koji su u svakom trenutku spremni da je prodaju zarad sopstvenih interesa. Mislim da ova partija to radi jer nije u stanju da ostvari one ciljeve i pitanja koji su bili u fokusu kampanje još tokom referenduma, te da na ovaj način smišljeno nastavlja da utiče na polarizaciju društva i dijeli građane po identitetskim pitanjima, smatrajući da joj to donosi uspjeh.“

Negativna kampanja nije samo bila vođena samo iz redova vladajuće partije, primjećuje Marović:

„Evidentno je i da dio opozicije traži svoj uspjeh kroz napade na kolege iz drugih opozicionih partija uporno ih kvalifikujući kao potkupljive, optužujući ih za raniju saradnju sa vladajućom partijom i tako se sve više udaljavaju od materijalizacije dosadašnjih, zajedničkih napora na nacionalnom nivou.“

Ono što je novo a što je ova kampanja donijela jeste njena brutalnost na društvenim mrežama, kaže za Radio Slobodna Evropa Sanja Rašović iz Građanske alijanse.

Ta kampanja otela se kontroli, ističe Rašović:

„Tu smo mogli da vidimo različite sadržaje koji su potpuno neprimjereni kako običnim građanima tako i političkim akterima koji bi zapravo trebalo da budu primjer kako treba da se ponašamo. Bilo je raznih poruka od kojih su neke čak imale i elemente mržnje i to je svakako nešto što bi država u narednom periodu nekako morala da kontroliše. Zbilja, sve što smo vidjeli u kampanji za ove lokalne izbore upućuje na potrebu da bi društvene mreže i komunikaciju putem njih, na neki način trebalo dovesti u red.“

Sa spiska „već viđeno“ u kampanjama, Rašović izdvaja po ko zna koji put ponovljena obećanja da će ako osvoje vlast političari ekonomski preporoditi opštine u kojima se održavaju izbori i realizovati nove stare investicione projekte:

„Veliki broj projekata koji je ranijih godina bio obećavan nije realizovan pa su se neke stvari u toku ove kampanje kao počele ponovo realizovati. Sa jednom velikom rezervom bih uzela sva ova stara nova obećanja, a na kraju krajeva i vrijeme će pokazati koliko su ona bila realna.“

Na izborima na Cetinju učestvovaće deset, u Petnjici osam, u Mojkovcu sedam, a u Tuzima devet izbornih lista.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, glasačko pravo Cetinju ima 14.168 građana, u Mojkovcu 7.104, a u Petnjici 6.202. U Tuzima, opštini u okviru glavnog grada, moći će da glasa 11.612 birača.

Prethodni lokalni izbori u Mojkovcu, Petinjici i Cetinju održani su u novembru 2013. godine, a u Tuzima krajem maja 2014. godine, u okviru izbora u Podgorici.

U tim opštinama DPS je bila najjača stranka i glavni činilac lokalne vlasti.