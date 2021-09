Milanović obećao Đukanoviću: Skrenut ću pozornost Zapada na Crnu Goru

Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, najavio je da će zapadne partnere upozoriti na stvarnu situaciju u Crnoj Gori, na čemu mu se predsjednik te države Milo Đukanović zahvalio. Đukanović boravi u posjeti Zagrebu. Posjeta je dogovorena nakon nedavnih događaja na Cetinju.

Neznanje je uzrok slabih reakcija Zapada na događaje u Crnoj Gori, ocijenio je Milanović nakon susreta sa Đukanovićem i najavio da će njegov zadatak biti upoznati zapadne lidere sa stvarnim stanjem.

Tamo gdje [Zapad] vide utjecaj stranih sila na svojim granicama, ekvivalentno to ne vide u Crnoj Gori.

"Moj zadatak je bio još jučer [15. rujna] – na sastanku Skupine Arraiolos koja okuplja šefove 15 članica Europske unije – a bit će posebno ubuduće, da svojim sugovornicima visoke i najviše razine na Zapadu – jer Crnu Goru vidim na Zapadu – skrenem pozornost na ove stvari o kojima u stvari znaju malo, i ne zanimaju ih. Tamo gdje vide utjecaj nekih stranih sila na svojim granicama, ekvivalentno to ne vide u Crnoj Gori. Nije da se prave da ne vide. Rado bi da im netko kaže i da im skrene pozornost. To je moj zadatak. U tom duhu i s tom namjerom danas je moj gost ovdje predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sa suradnicima", pojasnio je Milanović uzrok posjete, dogovorene nakon događaja na Cetinju.

"Pogađa nas deficit pažnje s nekih najvažnijih evropskih političkih adresa, jer smatramo da ni na Zapadnom Balkanu, ni drugdje ne može biti vakuuma. Tamo gdje izostaje evropska perspektiva, nastanjuju se interesi drugih, suprotstavljenih evropskim vrijednostima", upozorio je crnogorski predsjednik.

Geopolitički interesi na Balkanu

"Danas Rusija na prostoru Zapadnog Balkana djeluje ne toliko zbog Zapadnog Balkana koliko zbog rata kojeg vodi protiv evropskog jedinstva i evropskog sistema vrijednosti. Zapadni Balkan je podoban teren za plasman takvih geopolitičkih interesa i suštinska poruka koju svakodnevno dobijamo direktno iz Moskve ili preko satelita Moskve u našem regionu jeste da naš izbor za članstvo u NATO-u i članstvo u Evropskoj uniji nije dobar geopolitički izbor", kazao je Đukanović.

On je na novinarsko pitanje dodao kako bi bilo "veoma blagotvorno" da dođe do promjene vlasti u Crnoj Gori, kako bi se zaustavilo propadanje i očuvalo zemlju na kolosijeku europskih i euroatlantskih integracija, jer – kazao je – Crna Gora nema vladu koja štiti nacionalne interese, nego "slijedi naloge Srpske pravoslavne crkve kao udarne igle velikosrpskog nacionalizma". A kada se narod na to odluči, dodao je, međunarodna podrška je nadogradnja.

Milanović se zapitao i zašto se čeka sa nastavkom pristupnog procesa Crne Gore Europskoj uniji, gdje je on za ulazak svih država Zapadnog Balkana, ali uz uvažavanje individualnog napretka.

"To što nema rata, to što nema krvi, to nije razlog da ljude držimo taocima. Crna gora je trenutno talac nezainteresiranosti, zgrčenosti i spazmičnosti europske politike, stalnih izbora... I mislim da u proljeće sljedeće godine – neovisno o situaciji u Crnoj Gori, tko god bude na vlasti - ako to nije mimikrični kvazi-cilj kao u slučaju Beograda, onda to treba podržati. Onda to treba biti jasan stav hrvatske vlasti. Bit će moj", najavio je Milanović.

Merkel i EU perspektiva

I Đukanović podržava europsku perspektivu svih država Zapadnog Balkana, uz primjenu principa individualnog napretka, dakle regate.

"To će biti najbolji stimulans da se društva Zapadnog Balkana vrate reformama, bez kojih nema članstva u Europskoj uniji. Po tim pravilima smo spremni da igramo, i apsolutno sam siguran da ćemo u toj igri i dalje imati nepodijeljenu podršku Hrvatske", zaključio je crnogorski predsjednik.

Jedno od novinarskih pitanja bilo je i – nije li njemačka kancelarka Angela Merkel svojom posjetom Beogradu pokazala koji su joj prioriteti.

Đukanović je kazao kako nije njegovo zašto netko ima ovakav ili onakav stav prema državama regije, dok je Milanović kazao kako se posjećuje i provjerava – one koji su problematični.

Đukanović je razgovarao i sa predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejom Plenkovićem.

Sastat će se i sa predstavnicima crnogorske zajednice u Hrvatskoj, a u petak [17. rujna] je Milanovićev gost na Brijunima.