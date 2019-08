Pothranjivanje predrasuda ispred Predsedništva Srbije

Žene, pripadnice vojne jedinice "Kobre", raspoređene su oko zgrade Predsedništva Srbije u centru Beograda. Kako je i obećao, predsednik države ih je angažovao da obezbeđuju njegovo radno mesto, umesto muškaraca, koji su se sedam dana ranije sukobili na istom mestu sa demonstrantima na jednom od nedeljnih protesta nazvanih "1 od 5 miliona".

U tome nema nikakve zloupotrebe niti političke manipulacije, uverava u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja u Vladi Srbije, zadužena za demografiju i populacionu politiku.

Upitana o razlozima Vučićeve odluke da ga ispred radnog mesta štiti ženska, a ne više muška, jedinica "Kobri", ona za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže:

"Mi mislimo, ja mislim, kao i najveći deo našeg društva, da je profesionalnost koja se poverava ženi apsolutno identična onoj koja se poverava muškarcima - u svim sferama, pa i u sferi odbrane i zaštite bezbednosti. A ovde samo može biti poruka da fizička snaga nije nešto što je odgovor države na nezadovoljstvo opozicije. Žena je, ipak, nežnije biće i mi ne mislimo da između eventualno nezadovoljnih opozicionara i predsednika treba da stoji neko ko je snažan nego neko ko je profesionalac i ko će štititi onog kome je zaštita potrebna", obrazlaže Đukić Dejanović.

Ne dele, međutim, svi društveni akteri to gledište.

'Vučić pokazao predrasudu'

"Moj utisak je da je Predsednik (Aleksandar Vučić) pre desetak dana, nakon što se dogodio incident na protestu '1 od 5 miliona', kada je najavio da će izvesti žene da čuvaju Predsedništvo pokazao, pre svega, svoju predrasudu da su žene slabije".

Jovana Gligorijević, novinarka nedeljnika "Vreme", uz ovaj utisak, za RSE kaže da je Vučićevo izvođenje pripadnica Vojne policije "Kobre" ispred zgrade Predsedništva tokom poslednje subotnje protestne šetnje imalo ozbiljnu posledicu, čiji je rezultat to da su žene iz te jedinice na društvenim mrežama zasute negativnim, seksističkim, mizoginim, komentarima i uvredama.

To se, kako navodi, dogodilo zato što je predsednik Srbije priredio "otvaranje jedne Pandorine kutije.

"Zaista ne mogu i ne želim da kažem da su sve pristalice opozicije i svi protivnici Aleksandra Vučića cveće. Naprotiv, veliki broj njih takođe ima ozbiljne predrasude prema ženama. Ono što sam mogla da vidim u prošlu subotu na društvenim mrežama bili su komentari tipa 'bolje da si stavila kecelju', 'treba da stojiš pored šporeta', a korišćene su i veoma uvredljive reči za te vrlo snažne žene koje rade jedan vrlo ozbiljan posao koji se u svakoj državi poštuje i ceni. To je, dakle, jedno perpetuiranje govora mržnje prema tim ženama koje su samo obavljale svoj posao. Ali, upravo zbog toga što su žene, one su u poslednjih nekoliko dana bile izložene seksističkim uvredama, iz prostog razloga što su, opet zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovom crno-belom posmatranju sveta - ili si za njega ili si protiv njega – taj diskurs prihvatile i pristalice opozicije, odnosno, njegovi protivnici", ocenjuje Gligorijević.

Promena stava o ženama u uniformi

"Ne želim scene iz Pariza, ubuduće će zgradu Predsedništva spolja obezbeđivati samo žene, pripadnice Vojske Srbije", poručio je, podsetimo, šef države Aleksandar Vučić, odmah posle incidenta u subotu, 10, avgusta, kada je grupa opozicionih demonstranata pokušala da preskoči zaštitnu ogradu, a pripadnici "Kobri" u civilu upotrebili silu protiv njih.

Izjavio je istovremeno da se nada da neće napadati devojke, ali da će, ukoliko budu napadnute, država morati da ih brani.

Ministarka Slavica Đukić Dejanović ne vidi u tom stavu nikakvu mušku pokroviteljsku poziciju.

"Ako bi zaista neko napao na službena lica, a u ovom slučaju su to žene, obaveza države je da organizuje odbranu službenih lica. Prema tome, rekao je nešto što je i etički i sa stručnog i sa aspekta zakonodavstva više nego na mestu", ocenila je ona.

Zašto je predsednik Srbije menjao rodni sastav sopstvenog obezbeđenja, s obzirom da mu to nije u opisu posla, što je i sam rekao pre šest godina, ostaje pitanje bez odgovora.

Podsetimo, dok je 2013. kao ministar odbrane obilazio pripadnice Vojske, kapetan Mirjana Sakić, jedna od pripadnica specijalne jedinice "Kobre", pitala je Vučića zašto u njegovom obezbeđenju nema žena.

"Nije na meni da biram ko će biti u obezbeđenju ipak, biće načinjene izvesne promene, a ja bih se osećao jednako bezbedno ukoliko bi se i žene nalazile u mom obezbeđenju", kazao je tada Vučić.

Zašto se sada umešao u to ko će činiti njegovo obezbeđenje – Vučić nije objasnio. A nisu ni njegovi saradnici iz Vlade Srbije.

Dejanović: Primitivna mizoginija

Ministar odbrane Aleksandar Vulin je za javni televizijski servis (RTS) umesto toga rekao da pripadnice "Kobri" koje obezbeđuju Predsedništvo Srbije samo obavljaju svoj posao i da nema govora o bilo kakvoj zloupotrebi žena ili političkom marketingu. Osvrnuo se samo na uvrede tih žena koje su se pojavile na društvenim mrežama.

"Ta količina mržnje koju osećate prema sopstvenoj vojsci, pa i jednoj od najelitnijih jedinica vaše vojske teško je razumljiva".

Ministarka Slavica Đukić Dejanović u degradirajućim komentarima žena iz "Kobri" vidi mnogo više od puke primitivne mizoginije:

"Nisu to samo degradirajući komentari nego, zapravo, kršenje zakona o rodnoj ravnopravnosti, kršenje prosto svih pravila koja su tekovina civilizacijskih dostignuća koja imamo".

"Niti su pripadnice Kobri 'cicke', niti 'kobrice', to su žene zaposlene u sektoru bezbednosti", poručila je nevladina organizacija "Inicijativa žena Srbije", oštro u saopštenju osudivši izjave o pripadnicama "Kobri" koje dolaze sa oba pola političke scene Srbije.

Manipulacija ženskim pitanjem

Inicijativa je pozvala sve učesnike u javnom i političkom životu da prestanu sa degradacijom žena za potrebe političkog pozicioniranja među biračima.

Žene u "Kobrama", kako su navele, tokom obuke i rada u toj jedinici prošle su sve treninge "rame uz rame" sa muškarcima i niko ne treba da ih štiti od opozicije, niti da ih označava kao "cicke".

Vučićev potez da pripadnike ove jedinice zameni ženama, kaže za RSE Biljana Stojković, članica Inicijative, otkriva zapravo duboko patrijarhalne vrednosti srpskog društva:

"Sad smo videli da postoje razlike u poverenju Predsednika u sposobnosti žena i muškaraca da ga brane iako su žene koje rade u 'Kobrama' prošle svu selekciju koju su prošli i muškarci, a čuli smo da su u mnogim aspektima svoga rada čak i bolje u rezultatima od njih. Možda Predsednik nije upoznat sa tim rezultatima, ali je mogao da se obavesti. Dakle, čini nam se da je dobio bolju zaštitu nego što zaslužuje time što su sada angažovane žene", ocenjuje Stojković.

Osvrćući se na to šta je Vučić ovim želeo da postigne, ova naša sagovornica kaže da je on svesno koristio predrasude prema ženama u ovom društvu, koje na žensko pitanje i sposobnosti žena gleda pogrdno.

"On koristi to opšte javno mnenje i mišljenje o poziciji žena i sposobnostima žena za sopstvenu promociju. Dakle, on jasno koristi ono čega je svestan i čega smo svi ovde svesni, a to je kako se gleda na žene i njihove sposobnosti. I opozicija nam je, konačno, pokazala šta misli o ženama time što je na različitim društvenim mrežama koristila reči 'kobrice' ili 'cicke' koje štite Predsednika, kao i druge vrlo loše termine kojima se opisuje ovaj potez. Dakle, morala bi i opozicija da pripazi na to kako koristi jezik u ovom kontekstu", upozorava Stojković.

Ženski 'živi štit'

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) žene je koristila kao "živi zid", doduše, uz njihov pristanak, i kada je nekoliko opozicionih lidera u aprilu pokušalo da uđe u Skupštinu grada Beograda. Tada su ih zaustavile žene koje rade u Skupštini.

Nakon ovog incidenta, funkcionerke iz SNS-a pohvalile su te svoje koleginice i kritikovale opoziciju zbog "nasilja". Ministarka Zorana Mihajlović rekla je tom prilikom da su žene pokazale da su "zakon", a Marija Obradović, potpredsednica SNS-a, izjavila je da su u pitanju "fašističke akcije" Saveza za Srbiju (SZS).

Na tu situaciju podseća i Jovana Gligorijević.

"Mi imamo snimke na kojima se vidi Goran Vesić (zamenik gradonačelnika Beograda) kako stoji u holu Skupštine grada iza njih i izdaje naređenja. One jesu pristale da budu zloupotrebljene, ali nezavisno od toga šta su one htele i mislile, jasno se šalje poruka da vladajuća stranka pokušava da predstavi žene kao manje jake, kao bića – izvinjavam se, ali – sa posebnim potrebama, pa onda treba poniziti nekoga time što mu se suprotstavila žena. Meni je, zaista, taj narativ toliko van pameti, ali ovo izvođenje pripadnica "Kobri" definitivno jeste nastavak tog narativa, što je porazno u zemlji u kojoj imamo premijerku, potpredsednicu Vlade (Zorana Mihajlović) i predsednicu Skupštine (Maja Gojković), što nam samo govori koliko su sve visoke funkcije u ovoj zemlji obesmišljene i svode se na jednog čoveka koji, očigledno, ima problem sa sopstvenim seksizmom i šovinizmom prema ženama i ne uspeva da ga sakrije", ocenjuje Jovana Gligorijević.

Prethodni ministar odbrane, podsetimo se i te epizode, uputio je seksističku uvredu novinarki B92 Zlatiji Labović, pod pritiskom javnosti bio smenjen sa funkcije, da bi posle samo godinu i po dana, 2017, bio postavljen na mesto direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Narativ žena i muškaraca iz SNS kao odlučnih pobornika za ženska prava doživeo je totalni kolaps u slučaju Marije Lukić i Milutina Jeličića Jutke, bivšeg predsednika opštine Brus.

Nakon što ga je Marija Lukić, njegova sekretarica, pre godinu i po dana optužila za višegodišnje seksualno uznemiravanje, mobing i pretnje, funkcionerke vladajuće stranke nisu se javno oglašavale, niti su stale u zaštitu žrtve. Tek nakon višemesečnog pritiska javnosti, Jeličić je morao da podnese ostavku, ali i dalje je neizvesno kakav će epilog dobiti sudski proces protiv njega, koji je počeo u februaru, a čija ročišta se stalno odlažu.