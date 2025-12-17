Brisel žali zbog izostanka Srbije na samitu EU-Zapadni Balkan

INTRO: Dok Crna Gora najavljuje da će 2026. zatvoriti sva pregovaračka poglavlja sa EU, Srbija prvi put od dolaska Srpske napredne stranke na vlast nema predstavnika na samitu EU – Zapadni Balkan. Šta bi mogle biti posledice ovakve odluke – čućete, između ostalog, u ovoj emisiji.