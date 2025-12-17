Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Brisel žali zbog izostanka Srbije na samitu EU-Zapadni Balkan

Brisel žali zbog izostanka Srbije na samitu EU-Zapadni Balkan
Embed
Brisel žali zbog izostanka Srbije na samitu EU-Zapadni Balkan

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direktan link

INTRO: Dok Crna Gora najavljuje da će 2026. zatvoriti sva pregovaračka poglavlja sa EU, Srbija prvi put od dolaska Srpske napredne stranke na vlast nema predstavnika na samitu EU – Zapadni Balkan. Šta bi mogle biti posledice ovakve odluke – čućete, između ostalog, u ovoj emisiji.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG