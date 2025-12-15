Dostupni linkovi

BiH pred rokom: Mjere protiv pranja novca ili ulazak na 'sivu listu'

BiH pred rokom: Mjere protiv pranja novca ili ulazak na 'sivu listu'
BiH pred rokom: Mjere protiv pranja novca ili ulazak na 'sivu listu'

BiH prijeti 'siva lista' zbog izostanka mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Hrvatski sabor odobrio izgradnju centra za radioaktivni otpad u blizini granice sa BiH. Poslušajte i kako migranti iz Kine dolaze u Sjevernu Makedoniju?

