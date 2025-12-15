BiH pred rokom: Mjere protiv pranja novca ili ulazak na 'sivu listu'

BiH prijeti 'siva lista' zbog izostanka mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Hrvatski sabor odobrio izgradnju centra za radioaktivni otpad u blizini granice sa BiH. Poslušajte i kako migranti iz Kine dolaze u Sjevernu Makedoniju?
12. decembar/prosinac, 2025.
Italija istražuje 'snajper turiste' iz vremena opsade Sarajeva
11. decembar/prosinac, 2025.
Operacija nemačke policije protiv 'Balkanskog kartela'
10. decembar/prosinac, 2025.
Krunoslav Fehir osuđen u Beogradu na šest meseci
9. decembar/prosinac, 2025.
Tri scenarija za Naftnu industriju Srbije
8. decembar/prosinac, 2025.
Energetska situacija u Srbiji sve složenija
5. decembar/prosinac, 2025.
Identifikovana dva člana fočanske porodice Klapuh, ubijene '92. u Plužinama