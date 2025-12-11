Operacija nemačke policije protiv 'Balkanskog kartela' 

Tri osobe su uhapšene i zaplenjeno je više od pet miliona evra imovine stečene trgovinom drogom iz Kolumbije u operaciji nemačke policije protiv istaknute ćelije takozvanog "Balkanskog kartela", saopštio je Europol. Iz MUP Srbije je saopšteno i da je u Španiji uhapšeno osam srpskih državljana.
