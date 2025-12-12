Italija istražuje 'snajper turiste' iz vremena opsade Sarajeva

Policija u Kragujevcu apeluje da se zaustavi širenje netačnih informacija protiv Nepalaca, koji rade u tom gradu u Srbiji. Iz Crne Gore stiže inicijativa prema Briselu da se stane na kraj 'seobama birača' u regionu. Poslušajte i priču o "snajper turistima" u opkoljenom Sarajevu.
Pogledajte / Poslušajte
11. decembar/prosinac, 2025.
Operacija nemačke policije protiv 'Balkanskog kartela'
10. decembar/prosinac, 2025.
Krunoslav Fehir osuđen u Beogradu na šest meseci
9. decembar/prosinac, 2025.
Tri scenarija za Naftnu industriju Srbije
8. decembar/prosinac, 2025.
Energetska situacija u Srbiji sve složenija
5. decembar/prosinac, 2025.
Identifikovana dva člana fočanske porodice Klapuh, ubijene '92. u Plužinama
4. decembar/prosinac, 2025.
Umjesto rješenja za mještane, vrtić u subotičkom selu otvorio diplomatski spor