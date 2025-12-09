Tri scenarija za Naftnu industriju Srbije

Kosovo podiglo optužnicu protiv tri osobe zbog eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac, među njima pukovnik Vojno-obaveštajne službe Srbije. Međunarodna NVO Srbiju svrstala u kategoriju "pod represijom". Posle Londona i Brisela, Zelenski u Rimu u kampanji za evropsku podršku.
Pogledajte / Poslušajte
-
8. decembar/prosinac, 2025.
Energetska situacija u Srbiji sve složenija
-
5. decembar/prosinac, 2025.
Identifikovana dva člana fočanske porodice Klapuh, ubijene '92. u Plužinama
-
4. decembar/prosinac, 2025.
Umjesto rješenja za mještane, vrtić u subotičkom selu otvorio diplomatski spor
-
3. decembar/prosinac, 2025.
Evropa složna da zaustavi uvoz ruskog gasa do 2027. godine
-
2. decembar/prosinac, 2025.
Specijalni izaslanik SAD-a u Rusiji razgovara o mirovnom sporazumu za Ukrajinu
-
1. decembar/prosinac, 2025.
Srbija na čekanju: SAD još nisu odobrile licencu za rad NIS-a