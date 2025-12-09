Dostupni linkovi

Tri scenarija za Naftnu industriju Srbije

Tri scenarija za Naftnu industriju Srbije
Tri scenarija za Naftnu industriju Srbije

Kosovo podiglo optužnicu protiv tri osobe zbog eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac, među njima pukovnik Vojno-obaveštajne službe Srbije. Međunarodna NVO Srbiju svrstala u kategoriju "pod represijom". Posle Londona i Brisela, Zelenski u Rimu u kampanji za evropsku podršku.

