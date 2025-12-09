Tri scenarija za Naftnu industriju Srbije

Kosovo podiglo optužnicu protiv tri osobe zbog eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac, među njima pukovnik Vojno-obaveštajne službe Srbije. Međunarodna NVO Srbiju svrstala u kategoriju "pod represijom". Posle Londona i Brisela, Zelenski u Rimu u kampanji za evropsku podršku.