Krunoslav Fehir osuđen u Beogradu na šest meseci
Većina Ukrajinaca i dalje podržava predsednika Zelenskog i protivi se održavanju izbora dok je zemlja u ratu, pokazuju istraživanja.Dobitnica Nobelove nagrade za mir poručila da demokratije moraju biti spremne da se bore za slobodu.U Australiji počela zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

