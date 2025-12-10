Krunoslav Fehir osuđen u Beogradu na šest meseci

Većina Ukrajinaca i dalje podržava predsednika Zelenskog i protivi se održavanju izbora dok je zemlja u ratu, pokazuju istraživanja.Dobitnica Nobelove nagrade za mir poručila da demokratije moraju biti spremne da se bore za slobodu.U Australiji počela zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina.
9. decembar/prosinac, 2025.
Tri scenarija za Naftnu industriju Srbije
8. decembar/prosinac, 2025.
Energetska situacija u Srbiji sve složenija
5. decembar/prosinac, 2025.
Identifikovana dva člana fočanske porodice Klapuh, ubijene '92. u Plužinama
4. decembar/prosinac, 2025.
Umjesto rješenja za mještane, vrtić u subotičkom selu otvorio diplomatski spor
3. decembar/prosinac, 2025.
Evropa složna da zaustavi uvoz ruskog gasa do 2027. godine
2. decembar/prosinac, 2025.
Specijalni izaslanik SAD-a u Rusiji razgovara o mirovnom sporazumu za Ukrajinu