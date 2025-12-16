Šta stoji iza odluke Kušnerove kompanije da ne gradi na mestu Generalštaba?

Proširenje ostaje prioritet, Zapadni Balkan napreduje različitim tempom, zaključak Saveta Evropske unije. Na zidu Ambasade BiH u Podgorici 'osvanuo' grafit podrške genocidu u Srebrenici, reagovao ambasador. Uhapšen bivši direktor Doma penzionera Tuzla gde je u požaru stradalo 17 osoba.