Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Šta stoji iza odluke Kušnerove kompanije da ne gradi na mestu Generalštaba?

Šta stoji iza odluke Kušnerove kompanije da ne gradi na mestu Generalštaba?
Embed
Šta stoji iza odluke Kušnerove kompanije da ne gradi na mestu Generalštaba?

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direktan link

Proširenje ostaje prioritet, Zapadni Balkan napreduje različitim tempom, zaključak Saveta Evropske unije. Na zidu Ambasade BiH u Podgorici 'osvanuo' grafit podrške genocidu u Srebrenici, reagovao ambasador. Uhapšen bivši direktor Doma penzionera Tuzla gde je u požaru stradalo 17 osoba.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG