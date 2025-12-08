Energetska situacija u Srbiji sve složenija 

Zelenski u Londonu s evropskim saveznicima nakon kritika iz Vašingtona. Tri firme u vlasništvu državne Elektroprivrede Srbije, čije je sedište upisano na Kosovu, dužne više od pola milijarde evra, pokazuje analiza RSE. Nove optužnice u Moldaviji zbog navodnih ruskih obuka u BiH.