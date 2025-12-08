Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Energetska situacija u Srbiji sve složenija 

Energetska situacija u Srbiji sve složenija 
Embed
Energetska situacija u Srbiji sve složenija 

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direktan link

Zelenski u Londonu s evropskim saveznicima nakon kritika iz Vašingtona. Tri firme u vlasništvu državne Elektroprivrede Srbije, čije je sedište upisano na Kosovu, dužne više od pola milijarde evra, pokazuje analiza RSE. Nove optužnice u Moldaviji zbog navodnih ruskih obuka u BiH. 

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG