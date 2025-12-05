Identifikovana dva člana fočanske porodice Klapuh, ubijene '92. u Plužinama

Dostupni linkovi

Moldavska policija saopštila da je pronašla još dokaza u slučaju grupe obučavane u kampu u Srbiji. Srpska lista preuzela vlast u četiri opštine na sjeveru Kosova. Identifikovana dva člana porodice Klapuh, koje su žrtve ratnog zločina u Plužinama u Crnoj Gori.

