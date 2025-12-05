Identifikovana dva člana fočanske porodice Klapuh, ubijene '92. u Plužinama

Moldavska policija saopštila da je pronašla još dokaza u slučaju grupe obučavane u kampu u Srbiji. Srpska lista preuzela vlast u četiri opštine na sjeveru Kosova. Identifikovana dva člana porodice Klapuh, koje su žrtve ratnog zločina u Plužinama u Crnoj Gori.
Pogledajte / Poslušajte
-
4. decembar/prosinac, 2025.
Umjesto rješenja za mještane, vrtić u subotičkom selu otvorio diplomatski spor
-
3. decembar/prosinac, 2025.
Evropa složna da zaustavi uvoz ruskog gasa do 2027. godine
-
2. decembar/prosinac, 2025.
Specijalni izaslanik SAD-a u Rusiji razgovara o mirovnom sporazumu za Ukrajinu
-
1. decembar/prosinac, 2025.
Srbija na čekanju: SAD još nisu odobrile licencu za rad NIS-a
-
-
27. novembar/studeni, 2025.
U Crnoj Gori uhapšen osumnjičeni za učešće u ruskim snagama protiv Ukrajine