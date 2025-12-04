Umjesto rješenja za mještane, vrtić u subotičkom selu otvorio diplomatski spor

Digitalni forenzički centar iz Podgorice upozorava da se u Crnoj Gori kreiraju uslovi za potencijalni moldavski scenario. Novoizgrađeni vrtić u selu na sjeveru Srbije, umjesto rješenja kojem su se mještani dugo nadali postao je povod diplomatskih razmirica Srbije i Hrvatske.
3. decembar/prosinac, 2025.
Evropa složna da zaustavi uvoz ruskog gasa do 2027. godine
2. decembar/prosinac, 2025.
Specijalni izaslanik SAD-a u Rusiji razgovara o mirovnom sporazumu za Ukrajinu
1. decembar/prosinac, 2025.
Srbija na čekanju: SAD još nisu odobrile licencu za rad NIS-a
27. novembar/studeni, 2025.
U Crnoj Gori uhapšen osumnjičeni za učešće u ruskim snagama protiv Ukrajine
26. novembar/studeni, 2025.
Svoje ratne veterane imaju i pristalice i protivnici vlasti u Srbiji