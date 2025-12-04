Dostupni linkovi

Umjesto rješenja za mještane, vrtić u subotičkom selu otvorio diplomatski spor

Umjesto rješenja za mještane, vrtić u subotičkom selu otvorio diplomatski spor
Umjesto rješenja za mještane, vrtić u subotičkom selu otvorio diplomatski spor

Digitalni forenzički centar iz Podgorice upozorava da se u Crnoj Gori kreiraju uslovi za potencijalni moldavski scenario. Novoizgrađeni vrtić u selu na sjeveru Srbije, umjesto rješenja kojem su se mještani dugo nadali postao je povod diplomatskih razmirica Srbije i Hrvatske.

