Evropa složna da zaustavi uvoz ruskog gasa do 2027. godine

Iz Kremlja poručeno da bi bilo pogrešno reći da je ruski predsjednik odbacio američki plan za Ukrajinu. EU postavila rok za okončanje uvoza ruskog plina do 2027. godine, Mađarska najavila tužbu. Moguć kraj ruskog monopola u BiH, koja bi mogla dobiti plin iz Hrvatske kroz američki projekt.
-
2. decembar/prosinac, 2025.
Specijalni izaslanik SAD-a u Rusiji razgovara o mirovnom sporazumu za Ukrajinu
-
1. decembar/prosinac, 2025.
Srbija na čekanju: SAD još nisu odobrile licencu za rad NIS-a
-
-
27. novembar/studeni, 2025.
U Crnoj Gori uhapšen osumnjičeni za učešće u ruskim snagama protiv Ukrajine
-
26. novembar/studeni, 2025.
Svoje ratne veterane imaju i pristalice i protivnici vlasti u Srbiji
-
25. novembar/studeni, 2025.
Rutte: Američki mirovni prijedlog otvara put zbližavanju Ukrajine i SAD