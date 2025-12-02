Dostupni linkovi

Specijalni izaslanik SAD-a u Rusiji razgovara o mirovnom sporazumu za Ukrajinu

Počinje obustava rada rafinerije NIS-a u Pančevu. Specijalni izaslanik SAD Steve Witkoff stigao u Kremlj na razgovore o američkom prijedlogu mirovnog sporazuma. Poslušajte priču o surovom mučenju koje su ukrajinski zatvorenici pretrpjeli u ruskom zatvoru, za koje krive ljekara "Doktora Zlo".

