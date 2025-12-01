Srbija na čekanju: SAD još nisu odobrile licencu za rad NIS-a

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da od utorka neće raditi rafinerija NIS u Pančevu i da će Srbija morati da se "snalazi na različite načine". Vladajuća Srpska napredna stranka proglasila je pobjedu u sve tri opštine u Srbiji, u kojima su u nedjelju održani lokalni izbori.