Srbija na čekanju: SAD još nisu odobrile licencu za rad NIS-a

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da od utorka neće raditi rafinerija NIS u Pančevu i da će Srbija morati da se "snalazi na različite načine". Vladajuća Srpska napredna stranka proglasila je pobjedu u sve tri opštine u Srbiji, u kojima su u nedjelju održani lokalni izbori.
27. novembar/studeni, 2025.
U Crnoj Gori uhapšen osumnjičeni za učešće u ruskim snagama protiv Ukrajine
26. novembar/studeni, 2025.
Svoje ratne veterane imaju i pristalice i protivnici vlasti u Srbiji
25. novembar/studeni, 2025.
Rutte: Američki mirovni prijedlog otvara put zbližavanju Ukrajine i SAD
24. novembar/studeni, 2025.
I poslije Dodika - Dodik
21. novembar/studeni, 2025.
Tri decenije od Dejtonskog sporazuma