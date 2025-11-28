Dostupni linkovi

Svjedočenje jedinog preživjelog iz Crne Gore o mučenju 'nikšićko – šavničke' grupe u splitskom logoru Lora ratne '92.

Ustavni sud BiH nije u petak donio odluku o ustavnosti izbora nove Vlade RS. Prijedlog Budžeta Srbije za 2026. je, po ocjeni Fiskalnog savjeta, nedovoljno transparentan. Ukrajinsko Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije pretreslo prostorije šefa Kancelarije predsjednika Zelenskog.

