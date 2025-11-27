Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

U Crnoj Gori uhapšen osumnjičeni za učešće u ruskim snagama protiv Ukrajine

U Crnoj Gori uhapšen osumnjičeni za učešće u ruskim snagama protiv Ukrajine
Embed
U Crnoj Gori uhapšen osumnjičeni za učešće u ruskim snagama protiv Ukrajine

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direktan link

Žrtve internet prevara u Crnoj Gori ove godine oštećene za oko 300.000 eura. Prva municija 'Made in Kosovo' biće proizvedena krajem 2026. Narodna banka Srbije mogla bi se naći pod sekundarnim sankcijama Vašingtona.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG