Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Aktuelno na RSE
Slušajte
Aktuelno na RSE

Slušajte

YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Kosovske bezbjednosne snage greškom u Sjevernoj Mitrovici, tvrdi Ministarstvo odbrane Kosova

Kosovske bezbjednosne snage greškom u Sjevernoj Mitrovici, tvrdi Ministarstvo odbrane Kosova
Embed
Kosovske bezbjednosne snage greškom u Sjevernoj Mitrovici, tvrdi Ministarstvo odbrane Kosova

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direktan link

Evropska komisija odobrila petogodišnji plan odbrane koji uključuje "zid protiv dronova". Predsednik SAD Donald Tramp kaže da je indijski premijer pristao da prestane kupovati rusku naftu. Vlada Srbije planira reorganizaciju fakulteta u Nišu u cilju "odbrane srpstva".

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG