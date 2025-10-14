Predsjedništvo BiH nominovalo Trampa za Nobelovu nagradu za mir 2026.

Pripadnici "Osvetnika" osuđeni na ukupno 25 godina za ratni zločin u Štrpcima. Učenici proglasili fizičku blokadu Pete beogradske gimnazije i traže smjenu direktorke. Nakon Crne Gore, šefica Evropske komisije u BiH.
13. oktobar/listopad, 2025.
Sprovodi se Trumpov mirovni sporazum za Izrael i Hamas
10. oktobar/listopad, 2025.
Hiljade Palestinaca vraća se na sjever Gaze, primirje stupilo na snagu
9. oktobar/listopad, 2025.
Oštra retorika Beograda i Prištine nakon što je Kosovo nabavilo turske dronove
8. oktobar/listopad, 2025.
Sve više kineskih državljana na krijumčarskoj ruti Zapadnog Balkana
7. oktobar/listopad, 2025.
Crna Gora deo SEPA, niže provizije za građane i kompanije
6. oktobar/listopad, 2025.
U prevrtanju čamca u Srbiji poginuo državljanin Kine