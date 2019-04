Nema jedinstva u EU oko produženja Brexita

Britanska premijerka Theresa May ponovo je pisala Evropskoj uniji i tražila odlaganje Brexita do 30. juna, dok predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk nudi takozvano fleksibilno odlaganje do godinu dana.

No francuski izvori, bliski predsjedniku Emmanuelu Macronu, za Reuters su ponudu o još jednom odlaganju izlaska Britanije iz EU ocjenili kao "trapavu" i "preuranjenu". Nije sa Tuskovom ponudom saglasna ni Austrija.

Pismo premijerke May nije dovoljna garancija za produžvanje roka za izlazak, poručio je i holandski premijer Mark Rutte.

Premijerka Theresa May je tražila od lidera EU odlaganje Brexita do 30. juna, istog datuma koji su prošlog mjeseca na redovnom summitu lideri Evropske unije odobrili. Ukoliko se taj datum ne odobri na vanrednom zasijedanju koje će se održati sljedeće srijede 10. aprila, Britanija izlazi dva dana kasnije 12. aprila.

May je predložila, pod pretpostavkom da se britanski parlament konačno usaglasi oko sporazuma, da bi Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) moglo napustiti EU prije izbora za Evropski parlament 23. maja. Ali ona ipak kaže da će se Britanija pripremiti da ponude kandidate za te izbore u slučaju da ne bude postignut sporazum.

"Vlada želi da se usaglasi o okviru za ratifikaciju koji će dozvoliti Ujedinjenom Kraljevstvu povlačenje iz EU prije 23. maja 2019. i stoga će otkazati izbore za Evropski parlament, ali će nastaviti na odgovornim pripremama za održavanje izbora ukoliko se ovo pokaže nemogućim", navela je May u pismu predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku.

On je, pak, prema medijskim izvorima, spreman da ponudi Britaniji fleksibilan datum izlaska iz EU do jedne godine, sa mogućnošću da izađu i ranije. Jedan neimenovani EU zvaničnik je rekao Reutersu da će ta opcija vjerovatno biti ponuđena premijerki May iduće sedmice u Briselu.

"Jedini razuman put naprijed bi bilo duže ali fleksibilno odlaganje. Ja bih to nazvao 'flextension'", rekao je taj zvaničnik.

"Mogli bismo dati UK godinu dana produžetka koje će se automatski okončati onda kada Sporazum o povlačenju bude prihvaćen i ratifikovan u britanskom parlamentu. A čak iako to nije moguće, Britanija će imati dovoljno vremena da ponovo razmotri svoju strategiju za Brexit. Kratko produženje je moguće, a dugo, ako je neophodno. To izgleda kao dobar scenario za obje strane, i daje UK neophodnu fleksibilnost, dok istovremeno izbjegava potrebu da se sastajemo svake nekolike sedmice i razmatramo produženje datuma za Brexit", pojasnio je ovu strategiju EU zvaničnik za Reuters.

U prvim reakcijama, međutim, iz nekih evropskih prijestonica nijesu oduševljeni Tuskovim nagovještajem da se Britaniji omogući godinu dana fleksibilnog produženja roka za Brexit.

Prvo je za Reuters izvor blizak Jelisejskoj palati i predsjedniku Emmanuelu Macronu rekao da Francuska smatra kao preuranjeno nuđenje Britaniji još jedno odlaganje Brexita. Objašnjenje neimenovanog EU zvaničnika nazvao je "nesmotrenim".

"Preuranjeno je razgovarati o produženju uprkos činjenici da je dvadesetsedmorka postavila jasan preduslov: potreba imanja kredibilnog alternativnog plana koji opravdava ovaj zahtjev. To danas nemamo", rekao je izvor blizak predsjedniku Macronu i dodao:

"Glasine o tom produženju su nesmotreni probni balon, različite opcije će biti razmatrane 10. aprila i ništa još nije odlučeno. U svakom slučaju nam treba jasan plan iz Londona do utorka".

Sličnu poruku je poslao i to lično austrijski premijer Sebastian Kurz, koji kaže da nema razloga za odlaganje datuma izlaska Britanije iz Evropske unije, osim, ukoliko se činjenice ne promijene.

"Mi kao EU smo postavili vrlo jasne datume i nema razloga za dalje produžavanje tih datuma", rekao je premijer Kurz za Straubinger Tagblatt, dodajući:

"Ukoliko se činjenice u Britaniji ne promijene. Ali mi još nijesmo došli do te tačke."

I holandski premijer Mark Rutte je izjavio da britanski zahtjev za odlaganje izlaska do 30. juna mora biti "razjašnjen", prije ili na summitu lidera Evropske unije, nego što bi im se omogućilo odlaganje Brexita.

"Pismo Therese May otvara mnoga pitanja, koja treba razmotriti" rekao je Rutte novinarima, dodajući da se nada većoj izvjesnosti iz Londona prije sljedeće srijede. Nada se da će to omogućiti pregovori između vladajućih konzervativaca i opozicionih laburista u Londonu.

"Moramo da damo britanskom parlamentu i vladi maksimalne šanse u novoj rundi do srijede da bi nam razjasnili kako žele da iskoriste produženje. I inače, mi treba da vidimo možemo li dobiti odgovor do srijede večeri u razgovorima sa May, jer odlaganje ima smisla ako uspjemo shvatiti razloge za to" poručio je holandski premijer Mark Rutte.

U međuvremenu je iz Downing streeta saopšteno da pregovori britanske vlade sa opozicionom Laburističkom strankom, koji su fokusirani na kreiranje sporazuma koji će biti ponuđen EU, nemaju vremenski limit.

Proces traženja kompromisnog prijedloga sa laburistima je u toku, ali će se današnji pregovori (5. april) obavljati između članova pregovaračkih timova, umjesto sveobuhvatnih sastanaka koji su obavljani prethodna dva dana, a koje su predvodili May i lider laburista Jeremy Corbyn.

Guardian navodi, pozivajući se na vladine izvore, da će se pregovori između May i Corbyna prekinuti ako laburisti budu insistirali da se svaki kompromisni dogovor mora dati na potvrđivanje na referendumu.

Takođe su pojedini izvori ukazali da je vjerovatno da će se, za bilo koji sporazum o carinskoj uniji, zahtijevati klauzula u kojoj će pisati da je carinsku uniju sa EU moguće napustiti u budućnosti.