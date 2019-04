Francuska: Preuranjen zahtev o ponovnom odlaganju Bregzita

Francuska smatra preuranjenim ponovno odlaganje Bregzita i očekuje verodostajan plan do samita lidera Evropske unije (EU) 10. aprila, saopštila je danas Jelisejska palata reagujući na britanski zahtev da Bregzit bude odložen do 30. juna.



"Malo je preuranjeno pominjati produžavanje roka za izlazak Velike Britanije iz EU, pošto je Brisel već postavio jasan uslov da takav zahtev treba da bude opravdan jasnim planom", naveli su diplomatski izvori u Francuskoj.



Britanska premijerka Tereza Mej zatražila je danas odlaganje Bregzita do 30. juna u pismu upućenom predsedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku, koji sa svoje strane predlaže "fleksibilno" odlaganje do 12. meseci.



Tusk je ranije zakazao vanredni samit lidera EU za 10. april na kojem će se razmotriti dalji tok Bregzita.



Ured francuskog predsednika Emanuela Makrona smatra da je ponovno odlaganje samo oruđe, a ne i rešenje samo po sebi.



"Očekujemo verodostajan plan do 10. aprila i tog dana će se taj zahtev razmotriti", naveli su izvori bliski Makronu.



Francuski predsednik je ove nedelje rekao da je prioritet dobro funkcionisanje institucija EU, koja ne može da bude dugoročno "talac rešenja političke krize u Velikoj Britaniji".



Bregzit je prvobitno bio predviđen 29. marta 2019. tačno dve godine od pokretanja člana 50 Lisabonskog sporazuma kojim se otvara procedura izlaska zemlje iz članstva u EU.



Istupanje je potom odloženo do 12. aprila ako London ne usvoji sporazum o razlazu ili do 22. maja ukoliko ga usvoji.



Britanski parlament je tri puta odbio sporazum koji su London i Brisel postigli u novembru 2018. godine.