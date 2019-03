Na referendumu 23.06.2016. građani Velike Britanije izglasali su izlazak iz Evropske unije. Tri godine kasnije, uključene strane još pregovaraju o uslovima i opcijama izlaska. Od pada britanske funte, dolaska Therese May na premijersku poziciju, pregovora o izlasku i odbacivanja sporazuma o Brexitu u britanskom parlamentu, pogledajte kako je tekao proces izlaska iz bloka jedne od najznačajnijih ekonomija Unije.

23. juni/lipanj 2016. Referendum o istupanju iz Evropske unije Oko 30 miliona građana je glasalo, a 51,9 posto Britanca glasalo je u korist izlaska iz Evropske unije.

6. juli/srpanj 2016. Prve posljedice Brexita: Drastičan pad britanske funte Britanska funta pala je u Aziji na najniži nivo u odnosu na dolar u posljednjih trideset i jednu godinu, a zbog odluke Velike Britanije da izađe iz Evropske unije. U trgovanju na azijskim berzama funta je vrijedila 1,27 prema dolaru. 13. juli/srpanj 2016. Theresa May izabrana za premijerku Velike Britanije Theresa May preuzela je funkciju premijerke Velike Britanije, nakon što je David Cameron, koji je zagovarao ostanak u EU, podnio ostavku na ovu funkciju.

29. mart/ožujak 2017. Britanija otpočela izlazak Evropske unije Britanska premijerka Theresa May potpisala je pismo kojim potvrđuje da Ujedinjeno Kraljevstvo napušta EU i time formalno aktivirala član 50 Lisabonskog sporazuma. May želi "čist" raskid s EU, što znači napuštanje zajedničkog tržišta i paralelno s tim kontrolu useljavanja građana iz drugih članica Unije, što je bio jedan od razloga za Brexit. Donald Tusk, predsjednik Evropskog vijeća je zatim poslao ostalim državama članicama nacrt smjernica za pregovore s Londonom.

8. decembar/prosinac 2017. Prvo dogovor Londona i Brisela Theresa May u posljednjim minutama samita u Briselu pregovore o Brexitu prenijela je u sljedeću fazu.

"Dogovor koji smo postigli garantovaće prava više od tri miliona građana EU koji žive u Velikoj Britaniji, kao i miliona građana Velike Britanije koji žive u EU". Theresa May, premijerka Velike Britanije

28. februar/veljača 2018. EU predlaže 'zajedničku regulativu' na granici dvije Irske Počinju rasprave o tome kako riješiti problem irske granice. Evropska unija je predložila "zajedničku regulatornu oblast" za irsko ostrvo ako rješenje ne bude pronađeno u periodu nakon Brexita. Glavni pregovarač EU Michel Barnier rekao je da bi to bila "rezervna opcija" i pozvao Ujedinjeno Kraljevstvo da izađe sa alternativama. Theresa May se usprotivila prijedlogu. Drugi problem koji je aktueliziran je carinska unija. Plan britanske premijerke je da napusti carinsku uniju zajedno sa napuštanjem EU.

23. juni/lipanj 2018. Demonstranti u Londonu traže novo glasanje o Brexitu Desetine hiljada demonstranata se okupilo u Londonu. Organizatori demonstracija, kampanja "Narodni glas", tvrde da se javno mnjenje okreće protiv Brexita jer ekonomska cijena postaje jasnija. Mnoge kompanije, među posljednjima Airbus, koji u Britaniji zapošljava 14 hiljada osoba, upozoravaju da bi neuspjeh u postizanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Velike Britanije i EU značio ekonomsku katastrofu. 9. juli/srpanj 2018. Pljušte ostavke u kabinetu Therese May Nakon što je David Davis, sekretar za Brexit, koji je predvodio pregovore o izlasku iz Evropske unije podnio ostavku odmah iza toga, uslijedile su još dvije - njegovog pomoćnika Stevea Bakera te ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona. U srcu spora koji je izazvao ostavke je plan premijerke May o strategiji izlaska iz EU, sa kojim nisu bili saglasni svi članovi njene vlade.

12. juli/srpanj 2018. Britanska vlada objavila plan za Brexit Theresa May iznijela je plan Londona za Brexit u kojem se navodi da EU može uvesti tarife za robe koje se uvoze u blok dok London može imati vlastite tarife za robe namijenjene britanskom tržištu. Parlamentarna grupa EU tvrdi da "nema prostora" za nadjačavanje carinskih kompetencija EU. Kada je riječ o finansijskim uslugama, Britanija želi trgovinski sporazum zasnovan na obostranom prihvatanju pravila EU i Velike Britanije, odbacujući režime "ojačane ekvivalencije" koji omogućavaju limitiran pristup nekim partnerima koji nisu iz EU u nekim dijelovima tržišta. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit rekao je da Unija nikada neće dozvoliti nečlanici da ubire carine u njeno ime, nanoseći tako novi udarac planovima britanske vlade za period poslije Brexita.

18. oktobar/listopad 2018. Irska granica kamen spoticanja u pregovorima Samit EU o Brexitu nije polučio konkretna rješenja. Pregovori su u ćorsokaku zbog irske granice. Pitanje kako zadržati granicu od 500 kilometara bez kontrolnih punktova i patrola prijeti da će ugroziti planove Britanije za urednim izlaskom iz Evropske unije. Nakon izlaska Velike Britanije iz EU, Irska će ostati u EU. A granica između Irske i Sjeverne Irske je otvorena, jer ni Britanija ni Irska nisu u Schengenu. Na otoku postoji i jedinstveno tržište električne energije. Stoga su se Britanija i EU složile da pokrenu bekstop (backstop) – neku vrstu sigurnosti koja će garantovati da neće postojati tvrda granica kakav god bio ishod trgovinskih pregovora dvije strane.

14. novembar/studeni 2018. Britanska vlada usvojila nacrt sporazuma o Brexitu Poslije godinu i po dana pregovora s EU, vlada britanske premijerke je usvojila nacrt sporazuma o Brexitu koji daje obrise budućih odnosa dvije strane.

15. novembar/studeni 2018. Nove ostavke zbog sporazuma o Brexitu Pet članova britanske vlade podnijelo je ostavke zbog neslaganja s nacrtom sporazuma o Brexitu, čime su doveli u težak položaj premijerku May. Ostavke su podnijeli ministar za Brexit Dominic Raab, ministrica za rad i penzije Esther McVey, državni sekretar u Ministarstvu za Sjevernu Irsku Shailesh Vara, kao i sekretarka Ministarstva za Brexit Suella Braverman i sekretarka Ministarstva prosvjete Anne-Marie Trevelyan.

24. novembar/studeni 2018. Dogovor Madrida i Londona o Gibraltaru Madrid i London postigli su dogovor o statusu Gibraltara u okviru sporazuma o izlasku iz EU, čime je otklonjena posljednja prepreka za usvajanje nacrta sporazuma."Upravo sam kralju rekao da je Španija postigla dogovor o Gibraltaru", rekao je španski premijer Pedro Sanchez u televizijskom obraćanju i dodao da će Španija glasati za nacrt sporazuma o Brexitu. Gibraltar je teritorij pod britanskim suverenitetom. 25. novembar/studeni 2018. EU odobrila Sporazum o Brexitu

16. januar/siječanj 2019. May preživjela glasanje o povjerenju Britanski parlament je sa 432 glasa odbacio prijedlog premijerke o Brexitu. Plan su podržala 202 poslanika. Protiv prijedloga premijerke su glasali i pristalice Brexita, ali i oni koji su za ostanak Velike Britanije u Uniji. Lider opozicione Laburističke partije Jeremy Corbyn je pokrenuo inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Vladi nakon što je doživjela katastrofalan poraz. Samo mjesec dana ranije Theresa May je preživjela glasanje o povjerenju u Konzervativnoj partiji.

21. januar/siječanj 2019. May predstavila 'plan B' Premijerka Theresa May obratila se poslanicima govoreći o daljim koracima nakon što je sporazum koji je sklopila sa Briselom o razlazu sa Evropskom unijom protekle sedmice odbačen u parlamentu. Theresa May je odbacila pozive da odloži izlazak Velike Britanije iz Evropske unije i navela da je njen "Plan B" da parlament usvoji odbačeni sporazum o Brexitu, nakon što osigura promjenu sporne odredbe o granici između dvije Irske. Lideri EU odbili su ponovo pregovarati o sporazumu za Brexit i tvrde da je najbolji dogovor već postignut. Velika Britanija počinje sa programom registracije oko 3,5 miliona državljana EU koji žive u Velikoj Britaniji u pripremi za proces njenog izlaska iz Unije. May je pokušala prevazići zastoj u parlamentu prijedlogom da se od EU zatraže dodatni ustupci u vezi sa planom koji treba spriječiti carinske kontrole na granici između Republike Irske i Sjeverne Irske.

8. februar/veljača 2019. Dogovor Britanije i zemalja EFTA Ako dođe do izlaska Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora, zemlje EEA (Evropski ekonomski prostor) i EFTA (Evropsko udruženje slobodne trgovine) kojima pripadaju Island, Norveška i Lihtenštajn postigle su dogovor sa Britanijom o pravima građana, javili su iz vlade Islanda. "Ovaj sporazum štiti prava EEA i EFTA građana koji žive u Britaniji ali i britanskih građana koji žive na Islandu, u Lihtenštajnu i Norveškoj, i osigurava sigurnost da mogu nastaviti živjeti tu i u slučaju Brexita bez dogovora", saopštili su iz islandske vlade. 22. februar/veljača 2019. Plan Irske u slučaju Brexita bez dogovora Irska vlada objavila je nacrt zakona koji ima za cilj da ublaži štetu ako Velika Britanija napusti EU bez dogovora, izražavajući nadu da taj zakon nikad neće biti potreban. Kao vodeći britanski trgovinski partner i jedina zemlja EU koja dijeli kopnenu granicu sa Velikom Britanijom, Irska je suočena sa mogućim velikim ekonomskim udarom ako bude Brexita bez dogovora i ako se, shodno tome, uvedu carine, carinske provjere i druge prepreke.