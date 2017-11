Zaev u prvoj poseti Srbiji

Makedonski premijer Zoran Zaev stigao je u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” dočekala ga je premijerka Srbije Ana Brnabić. Zaev u Beograd dolazi u trenutku šumova u odnosima Makedonije i Srbije pošto je, sredinom godine, u toj zemlji vlast preuzela struja proklamovanog reformskog kursa koju predvodi aktuelni premijer.

Predsednik makedonske Vlade predvodi delegaciju koju čine ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski, ministar za informatičko društvo Damjan Mančevski i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Makedonije Viktor Dimovski.

Nakon dočeka i neformalnog susreta sa premijerkom Srbije Anom Brnabić u ponedeljak uveče, zvanični deo posete Zorana Zaeva počinje u utorak.

Makedonski premijer će tokom svoje posete odvojeno razgovarati sa premijerkom Brnabić i predsednikom Aleksandrom Vučićem, a održaće se i sastanak delegacija vlada Makedonije i Srbije. Planirano je da se Zaev susretne sa predstavnicima organizacije Makedonaca u Srbiji, kao i sa predsednikom Demokratske stranke Draganom Šutanovcem.

Konstantno udaljavanje

Bilateralne odnose Makedonije i Srbije su, od političkih promena u toj zemlji, obeležile trzavice.

Počevši od same tranzicije vlasti koju je godinama u svojim rukama imala partija VMRO-DPMNE bivšeg premijera Nikole Gruevskog i oštrog protivljenja da je prepusti Zoranu Zaevu i njegovom Socijademokratskom savezu koji je obezbedio većinu za formiranje Vlade nakon vanrednih izbora prošlog decembra.

To stanje kulminiralo je aprilskim neredima tokom izbora predsednika makedonskog parlamenta Talata Džaferija koje su upadom u tu državnu instituciju izazvale pristalice VMRO – DPMNE Nikole Gruevskog.

Epilog nereda bio je više od stotinu povređenih, među kojima i sam Zoran Zaev.

Te večeri u zgradi makedonskog Sobranja bio je i Goran Živaljević, oficir za vezu srpske Bezbednosno-informativne agencije, čija uloga nije u potpunosti rasvetljenja, što je iniciralo pogoršanje makedonsko-srpskih odnosa.

Takođe, tokom predsedničke kampanje u aprilu tadašnji premijer i jedan od kandidata Aleksandar Vučić više puta je pominjao “makedonski scenario” dajući negativan kontekst političkim promenama u toj zemlji i dolazak na vlast reformski orijentisanih snaga.

Trzavice se nastavljaju i u avgustu – iz Skoplja je iznenada povučeno celokupno osoblje ambasade Srbije. Zvanični Beograd tvrdio je da su te oštre diplomatske mere primenjene zbog narušavanja bezbednosti i prisluškivanja. Pominjana je navodna spremnost novih makedonskih vlasti (države koja je još 2008. priznala nezavisnost Kosova) da podrže članstvo Kosova u Organizaciji za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija – UNESCO.

“Naša kontraobaveštajna služba je snažna i znamo šta su sve radili. Rađeno je to na mnogo višem nivou, što se ne radi prijateljima. To su radili i neki drugi u regionu i mi smo ih interno upozorili da to više ne rade", rekao je Vučić za RTS dan uoči telefonskog razgovora sa Zaevim od koga su javnosti dve države očekivale razjašnjenje nagomlilanih spornih pitanja.

Umesto toga međutim, objavljeno je samo šturo saopštenje u vidu dogovora u pet tačaka dvojice državnika, uz obećanje da će se dve države boriti za unapređenje prijateljskih odnosa, ekonomske saradnje i trgovinske razmene.

Bez ikakvih naznaka ili objašnjenja o tome šta su mogli biti konkretni uzroci problema i načini njihovog rešavanja.