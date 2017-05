Ambasadorka Srbije objašnjava Skoplju prisustvo pripadnika tajne službe u Sobranju

Ambasadorka Srbije u Makedoniji Dušanka Divjak Tomić bila je u makedonskom Ministarstvu spoljnih poslova, koje ju je pozvalo da objasni prisustvo pripadnika Bezbednosno-informativne agencije Srbije Gorana Živaljevića u Sobranju, u noći 27. aprila kada su tamo upali demonstranti i tom prilikom došlo do ozbiljnih incidenata.

Nakon izlaska iz ministarstva, Tomić se na kratko obratila novinarima rečima: "Sve što je trebalo da se kaže, je rečeno. Prema tome, od mene nećete dobiti ništa."

Na pitanje kako će reagovati makedonsko ministarstvo prema njoj, Tomić je kratko odgovorila: “Diplomatski”.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Makedonije saopštili su da je na sastanku sa ambasadorkom Srbije u Makedoniji bilo izraženo nezadovoljstvo i zabrinutost zbog nedozvoljenog prisustva akreditovanog diplomate u Sobranju za vreme nasilnih događaja 27 aprila.

Od nje je bilo zatraženo detaljno objašnjenje razloga i okolnosti njegovog prisustva, kaže se u saopštenju. Ukazano je da ovakva aktivnost ne doprinosi jačanju međusobnog poverenja i unapređenju dobrosusedskih odnosa i saradnje, za šta se obe zemlje zalažu. Ujedno, bilo je izraženo očekivanje da će u budućoj međusobnoj komunikaciji nadležnih organa obe zemlje biti razjašnjene i utvrđene sve okolnosti slučaja i da će biti preduzete odgovarajuće aktivnosti u skladu sa zakonima i međunarodnim pravom, navode iz ministarstva.

Divjak Tomić je potvrdila zalaganja o budućem razvijanju i unapređenju saradnje i dobrosusedsskih odnosa između dve države, a bili su iskazani stavovi i pojašnjenja nedavnih izjava premijera Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, navodi se u saopštenju makedonskog ministarsva spoljnih poslova.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić prethodno je za Radio-televiziju Srbije rekao da Živaljević, oficir BIA i savetnik u ambasadi Srbije u Skoplju, ulaskom u makedonski parlament nije prekršio diplomatske protokole i da je samo obavljao svoj posao.

"(Živaljević) nije izvršio nikakvo delo. Nije se mešao u unutrašnje stvari Makedonije. Prema tome, nema nikakvog razloga da bilo ko protestuje protiv nas zbog toga. Njegov zadatak je da nas praktično informiše", rekao je Dačić.

Na pitanje da li očekuje pogoršanje odnosa sa Makedonijom, Dačić je rekao da je u sredu uveče razgovarao sa makedonskim ministrom spoljnih poslova i da mu on ništa nije pomenuo o Živaljeviću, dok je mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev rekao da službe to treba da reše između sebe.

Simeon Pobulić, bivši diplomata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na osnovu postojećih informacija teško reći da li je savetnik Živaljević prekršio pravila.

"Teško je dati odgovor jer mi ne znamo faktičku situaciju. Prema Bečkoj konvenciji, kao diplomata vi imate pravo da prisustvujete svuda gde je nešto javno, da uđete i gledate šta se događa. To je u okviru vaše funkcije. E sada, kad je on ušao u Sobranje, šta se tu sve dogodilo, to zaista nigde ništa nije objavljeno", rekao je Pobulić.

Različiti su stavovi eksperata u Makedoniji o tome kakvi su makedonsko-srpski odnosi. Prema nekima, oni su stabilni i osim spora između makedonske i srpske crkve nemaju druga otvorena pitanja. Drugi smatraju da su oni u liniji opadanja.

Nekadašnji ambasador Risto Nikovski kaže da su neke provokativne izjave od strane srpskih visokih predstavnika u poslednjih nekoliko meseci izrečene zbog zabrinutosti Beograda oko bezbednosti u regionu.

"Te izjave će se pojavljivati s vremena na vreme zato što je kriza u Makedoniji opasnost za sve zemlje u regionu, pa bi ona mogla voditi ka nekoj široj destabilizaciji. Na Balkanu, ako jedna zemlja prolazi kroz takav period kao ovaj u Makedoniji, onda je to indikator da 'kad mečka igra kod komšije, nemoj se radovati jer može doći i kod tebe. Sve to utiče na javni tretman tih odnosa, više nego neku suštinu koja može ići u negativnom smeru", rekao je Nikovski.

Nekadašnji diplomata, profesor Alajdin Demiri ocenjuje da su bilateralni odnosi u padajućem trendu i da njihovo zahlađenje počinje u trenutku kada Makedonija priznaje nezavisnot Kosova.

"Sve to gledaju na osnovu makedonsko-albanskih odnosa. Oni vrše pritisak da ti odnosi ostanu čvrsti i nacionalistički, baš onakvi kao što ih je vodio Nikola Gruevski. Svaku eventualnu promenu oni doživljavaju kao poraz politike Srbije i tu je suština problema", kaže Demiri.

Demiri ističe da su odnosi između Makedonije i Srbije na tankom ledu. Radi se o dugoročnim politikama, počevši od nepriznavanja autokefalnosti crkve i oni drže otvorene te teme. Zato ti odnosi imaju i uspone i padove i oni povremeno menjaju nivo odnosa prema dnevno političkim potrebama, naglašava Demiri.