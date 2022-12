Ukrajina pozdravlja povratak Zelenskog iz Washingtona, Putin kritizira putovanje

Ukrajinci su poželjeli dobrodošlicu predsjedniku Volodimiru Zelenskom koji se vratio iz ratne posjete Sjedinjenim Državama, pozdravljajući njegovo putovanje kao uspješno, dok su ruski dužnosnici poslali poruku da je posjet samo potakao sukob.

SAD je najavio novi paket vojne pomoći vrijedan 1,8 milijardi dolara u koju spada i isporuka sustava protuzračne obrane Patriot kao najmoćnije oružje te vrste do sada isporučeno Ukrajini.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da će, bude li Ukrajini isporučen Patriot, Moskva "razbiti Patriot" i da će isporuka PVO sustava samo produžiti borbe.

"Oni koji to rade - rade uzalud, to samo odugovlači sukob", rekao je on.

Putin je ponovio da je Rusija spremna na razgovore s Ukrajinom o okončanju sukoba.

"Na ovaj ili onaj način, svi oružani sukobi završavaju se pregovorima. Što prije dođe ovo razumijevanje do onih koji nam se suprotstavljaju, to bolje. Nikada nismo odbili razgovore", rekao je on.

Zelenski je sletio u Poljsku 22. prosinca dok je putovao nazad u Ukrajinu.

On je na društvenim mrežama napisao da je na putu do doma sreo "prijatelja Ukrajine".

Na snimci koju je objavio vidi se kako ga pozdravljaju poljski dužnosnici nakon što je izašao iz zrakoplova.

Zelenski i poljski predsjednik Andžej Duda su se zagrlili, pozdravili i potom sjeli da razgovaraju.

Ruski ambasador u SAD-u Anatolij Antonov optužio je Zelenskog i američke dužnosnike da se "fokusiraju na rat i dodatno vezuju ukrajinski režim za potrebe Washingtona".