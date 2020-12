Milan Tegeltija podnosi ostavku 'zbog prijetnji i napada', optuživši za njih SDA

Milan Tegeltija najavio je da će slijedeće sedmice podnijeti ostavku na funkciju predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, nakon što se našao u središtu afere sa snimkom na kojem navodno razgovara sa bivšom članicom VSTV Milijanom Buhom o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija.

Obrazlažući razloge za ostavku, Tegeltija je, na konferenciji za novinare u Banjoj Luci u četvrtak, negirao vezu sa bilo kakvim koruptivnim radnjama, te optužio krugove bliske Stranci demokratske akcije (SDA) BiH za pritiske i prijetnje.

"Sve kako bi se mojom eliminacijom sa mjesta predsjednika VSTV stvorili uslovi za kontrolu pravosudnog sistema po dubini, a posebno Tužilaštva BiH", izjavio je Tegeltija, navodeći da će ostavku podnijeti iduće sedmice na sjednici VSTV BiH.

Rekao je da ostavku podnosi u uslovima evidentno bezbjednosno opasne situacija po njega, te napada na njegovu suprugu i prijetnji njegovoj porodici. Naveo je da je izložen obavještajnim aktivnostima, koje vode njegovoj eliminaciji, te rekao da nema više nikakvo povjerenje u instituciju VSTV BiH.

"Smatram da je većinski dio VSTV podlegao političkim agendama Stranke demokratske akcije", rekao je.

On je pozvao još neke od članova VSTV da podnesu ostavke, a kao osnovni razlog za to naveo je to što su "bili osnovni i glavni nosioci aktivnosti, koji su provodili procedure imenovanja sudija i tužilaca u Federaciji BiH, koja su bila sporna u javnosti".

Audio snimak Tegeltijinog razgovora sa Buhom objavio je portal Istraga.ba, 26. novembra, nakon čega je VSTV BiH 3. decembra, na vanrednoj sjednici u Sarajevu, zatražilo ostavku Milana Tegeltije,. On je na sjednici negirao izvještaje medija i naglasio da je taj snimak nezakonit, neautentičan i iskonstruisan. Tegeltijinu ostavku su tražile i međunarodne institucije.

Evropska komisija je navela kako ostavku traži 'kako bi se spriječilo produžavanje krize u cijelom pravosuđu, te pomoglo da se vrati povjerenje javnosti'. Prethodno je, u junu, Evropska komisija najavila da će uskratiti novac bh. pravosuđu, uslovljavajući VSTV da se ozbiljno posveti i istraži navode o koruptivnim radnjama u sudstvu.

Iz Američke ambasade ranije su izrazili razočarenje što je Tegeltija i dalje u žarištu konstantnih navoda o korupciji, čime se podriva uloga VSTV-a u osiguravanju neovisnog, nepristrasnog i učinkovitog pravosuđa.

“Svi nosioci pravosudnih funkcija, članovi VSTV-a, te VSTV kao institucija, moraju se pridržavati najviših standarda i moraju poduzeti sve neophodne korake kako bi povratili povjerenje građana BiH”, odgovoreno je za RSE.

Ured visokog predstavnika (OHR) u BiH je već dva puta nakon nove afere u kojoj se Tegeltija našao pozvao predsjednika VSTV-a da podnese ostavku.

Kako su objasnili, to bi bio značajan korak ka obnovi integriteta i reputacije same institucije. Istaknuto je da je to pitanje naglašeno i u posljednjem komunikeu Vijeća za provedbu mira.

Uoči ostavke na sastanku sa Dodikom

Milan Tegeltija se 8. decembra, kako je rekao, kao "kadar Republike Srpske", sastao sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predsjednicom Republike Srpske (RS) Željkom Cvijanović.

Naglasio je da zbog "obavještajnih aktivnosti" koje mogu "dovesti do njegove likvidacije", nema uslove koji "obezbjeđuju bilo kojem profesionalcu da časno obavlja svoj posao".

Podršku je dobio i od Cvijanović i od Dodika, koji je ustvrdio kako je "ugrožavanje života predsjednika VSTV-a doseglo nivo u kojem RS ne može garantovati bezbjednost da bi on obavljao svoj posao".

Afere Milana Tegeltije

Još 2019. godine, Milan Tegeltija bio je dio afere nazvane "Potkivanje". On se dovodio u vezu s koruptivnim radnjama, odnosno da je putem posrednika, inače službenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), ugovarao klijente kojima je trebalo "ubrzati" predmete u bh. pravosuđu. To je objavljeno u videosnimku.

Tužilaštvo BiH je 4. decembra 2020. podiglo optužnicu protiv aktera, Marka Pandže i Nermina Aleševića.

Pandži, koji je bio službenik SIPA-e, na teret se stavlja krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi, dok se Alešević pored navedenog tereti i za neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje, u sticanju sa krivičnim djelom neovlašteno fotografisanje.

Tegeltija je oslobođen sumnji, a u slučaju se pojavio kao svjedok.

Afera nazvana "Potkivanje" i pored protesta u Sarajevu, te brojnih zahtjeva opozicije za smjenu Tegeltije, uz osudu međunarodne zajednice, nije imala negativne posljedice po predsjednika VSTV-a.

U maju 2019. godine u Parlamentu BiH formirana je Privremena istražna komisija Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH, nakon afere "Potkivanje" u čijem je središtu bio Tegeltija.

Šta je VSTV?

Prema zakonskoj regulativi, Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH je nezavisna institucija osnovana 2004. godine, čiji je osnovni mandat uspostavljanje i očuvanje nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa. VSTV BiH je nezavisno kontrolno tijelo bh. pravosuđa, koje u svojoj nadležnosti ima i pravosudni nadzor.

VSTV je i regulatorno tijelo na nivou Bosne i Hercegovine koje uspostavlja etičke i profesionalne standarde za pravosudnu profesionalnu zajednicu.

Broji 15 članova, od koji 13 kandiduju sudovi u BiH, jednog člana bira Predstavnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine, a koji ne obavlja pravosudnu funkciju i nije iz reda zastupnika Parlamentarne skupštine, i jednog člana bira Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra pravde Bosne i Hercegovine, a koji ne obavlja pravosudnu funkciju i nije član Vijeća ministara.

Članovi Vijeća biraju se na mandat od četiri godine s mogućnošću reizbora.

Sastav Vijeća odražava strukturu stanovništva prema popisu iz 1991. godine, pa tako u sastavu Vijeća treba da bude šest Bošnjaka, pet Srba, tri Hrvata i jedan iz reda ostalih.