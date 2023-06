Fried: Vlada Kosova zloupotrijebila je povjerenje SAD-a

Svađa s Amerikancima šteti interesima Kosova, kaže Daniel Fried, bivši pomoćnik američkog državnog sekretara, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Prema njegovim riječima, SAD nikada nisu bile toliko ljute na Vladu Kosova i tako nešto je "prilično uznemirujuće".

Premijer Kosova Albin Kurti i njegov tim "uzeli su američku podršku zdravo za gotovo. Zloupotrijebili su američko povjerenje na način koji će im biti teško popraviti", kaže Fried.

Reakcija dolazi nakon oštrih kritika koje je iznio specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na račun Kurtija, kojeg je okrivio za nedostatak saradnje u nastavku napetosti na sjeveru Kosova.

Od 26. maja kada su albanski načelnici opština stupili na dužnost, uprkos otporu lokalnog stanovništva, napetosti u ovom dijelu zemlje, u kojem većinski žive Srbi, traju.

Uzimanje američke podrške 'zdravo za gotovo'

RSE: Gospodine Fried, specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar bio je vrlo kritičan prema Vladi Kosova zbog napete situacije na sjeveru zemlje. Kritikovao je premijera Albina Kurtija zbog nedostatka saradnje u smanjenju napetosti. Kurti, s druge strane, insistira da ne može raditi kompromise u pogledu "demokratije Republike Kosovo". Koji je vaš komentar?

Fried: Jasno je da Kosovo ignoriše zabrinutost Sjedinjenih Država i djeluje na način koji mi ne ohrabrujemo. Nikada nisam vidio američku administraciju tako ljutu na Vladu Kosova, ne u 15 godina od nezavisnosti.

On (Kurti) je učinio da predsjednik Srbije (Aleksandar) Vučić djeluje empatično. Nisam mislio da je to moguće, s obzirom na to da su Srbi izvor problema, jer oni su ti koji odbijaju priznati neovisnost Kosova i odbijaju priznati realnost da Srbija više nikada neće imati (Kosovo).

Američka vlada ohrabrila je Kosovare da od ovoga ne prave problem na sjeveru, a Kosovari su nas ignorisali. A, rezultati su upravo ono na što smo ih upozoravali.

Ne sumnjam u svoje pretpostavke. Inače ne mogu objasniti zašto bi američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier i Gabriel Escobar bili toliko iritirani. Pretpostavljam da imaju svoje razloge. Pretpostavljam da se njihovi razlozi zasnivaju na tome što je Kurti ignorisao njihova upozorenja i uzimao američku podršku zdravo za gotovo - što je bilo pogrešno i iznenađujuće.

RSE: Dakle, mislite da Kurti ide predaleko u sadašnjim okolnostima...?

Fried: Da, mislim da je pogriješio u procjeni. On definiše suverenitet Kosova na način da se osjeća da ne može tražiti ništa osim maksimuma. I time je lošu situaciju učinio još gorom.

Važno je popraviti odnose sa SAD

RSE: Escobar je, govoreći o mjerama protiv Kosova ako Kurti ne bude konstruktivan, rekao da SAD "ne mogu ništa planirati za Kosovo"... Šta to znači za Kosovo?

Fried: Mislim da on izražava frustraciju [američke] administracije Kurtijem i jasno daje do znanja da su Kurti i njegov tim američku podršku uzeli zdravo za gotovo. Toliko su zloupotrijebili američko povjerenje da će to teško moći popraviti, ali bolje da počnu s tim.

Ponavljam, dugoročni izvor problema u odnosima Kosova i Srbije dolazi iz Beograda, iz srpskog revanšizma, dok je Kurti uspio posvađati SAD. Svađa s Amerikancima šteti interesima Kosova na način koji ne razumijem. Ne znam šta je on (Kurti) mislio.

RSE: Escobar je takođe jasno rekao da ova situacija nema nikakve veze s narodom Kosova, već s pojedincem, aludirajući na Kurtija. Gdje Kurti vodi Kosovo?

Fried: Bilo bi bolje da Kurti napravi korak unazad i nađe način da popravi odnose sa SAD-om. Svaki drugi smjer može biti puno skuplji. Ne znam kakvu on podršku ima unutar Kosova, ako se na njega gleda kao na onoga koji je pokvario odnose sa Sjedinjenim Državama, koje su, prije svega, prve podržale nezavisnost Kosova i sigurnost na Kosovu.

RSE: Mnogi se na Kosovu pitaju zašto se kažnjava samo Kosovo, a ne Srbija..

Fried: To ima veze, po svoj prilici, s lošom vjerom u Vladu Kosova. Rekao sam, glavni izvor problema je u Beogradu. Da bi Sjedinjene Države bile toliko ljute na Vladu Kosova, ovdje se morao od strane Kurtija desiti čin da se dođe do takve loše vjere. Ne znam sa sigurnošću, ali to je moja pretpostavka.

Ruska korist od loših odnosa sa Washingtonom

RSE: Kako biste ocijenili pristup američke administracije prema Kosovu i Srbiji?

Fried: Mislim da su prije ove najnovije eksplozije SAD razmatrale problem u Beogradu i vjerovale da bi Kosovari, postupno, mogli izaći u relativno dobrom stanju. Ali treba im partner na Kosovu da pomogne stabilizirati sjever. Mislim da američka administracija smatra da trenutno nema tog partnera.

RSE: Mislite li da bi situacija na sjeveru mogla imati širi uticaj na regiju?

Fried: Naravno. Ništa dobro ne proizlazi iz ovoga. Bilo bi loše da dođe do otvorenog sukoba, mislim eskalacije napetosti ili čak eskalacije borbi i smrti. Mislim da bi Kurti trebao brzo djelovati kako bi sačuvao barem radni odnos s američkom administracijom. Ljudi griješe. Moj savjet bi bio da ih popravimo (odnose), ali ne znam jesmo li još stigli do te tačke.

RSE: Koliko od ove situacije profitira saveznik Srbije, Rusija?

Fried: Puno. Ovo je dobra, dobrodošla vijest za Kremlj i (ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja) Lavrova. Vole vidjeti kako se Sjedinjene Države bore protiv Kosova. Biće oportunisti i iskoristiće to.

RSE: Šta biste predložili Kurtu da učini?

Fried: Da pronađe način da mirno razgovara sa Sjedinjenim Državama i pronađe način da izađe iz ove konfrontacije.