Senat Univerziteta u Beogradu poništio doktorat Siniše Malog

Senat Univerziteta u Beogradu (BU) poništio je diplomu doktora nauka ministru finansija u Vladi Srbije Siniši Malom. Senat je ovu odluku doneo na osnovu rešenja Odbora za profesionalnu etiku.

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu je u novembru jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije jer je u delu disertacije „doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navođenja imena tih autora“.

Odluka Senata je za Univerzitet konačna, a Siniša Mali protiv nje može podneti žalbu Upravnom sudu.

Profesor Filozofskog fakulteta Dragan Popadić kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) da kao građanin čiji je Mali ministar smatra da bi bilo sramota, ali i opasno da posle poništavanja doktorske diplome ostane na tako važnoj funkciji. Veruje, međutim, da će se upravo to i dogoditi.

"Svakako ne očekujem da će on sam otići, ali ne očekujem ni da će ga smeniti jer ne znam ko bi na njih mogao da izvrši pritisak da promene svoju odluku", kaže Popadić.

Mali je doktorirao 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka (FON) u Beogradu na temu „Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji“.

On međutim, nije promovisan u doktora nauka, a rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović je posle odluke Odbora za profesionalnu etiku rekla da doktorska diploma i ne može biti uručena posle te odluke.

Sam Siniša Mali je nakon odluke Odbora za profesionalnu etiku, koja je doneta 21. novembra, rekao:

„Znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga to ne mogu ni da komentarišem“.

Profesor Popadić, koji je bio među 140 univerzitetskih profesora koji su potpisali žalbu na doktorat Siniše Malog, podvlači da je plagijat definitivno utvrđen, a da su sve drugo opravdanja vlasti koja, kako navodi, nemaju nikakvu logičku osnovu.

"Raspravljati o tome da li je to plagijat ili nije plagijat je potpuno besmisleno i, ako hoćete, vređa inteligenciju bilo kog čoveka. Dakle, mora se poći od aksioma da premijerka zna da je to plagijat. To uopšte nije sporno ni za nju, ni za predsednika države, niti za bilo koga drugog. Jedino se trebamo pitati iz kog razloga, mada je to retoričko pitanje, neko uzima za najužeg člana svoje ekipe i to za tako odgovornu funkciju kao što je ministar finansija nekoga za koga zna da je plagijator ili prostije rečeno lopov, i zašto insistira da on ostane deo njenog tima", rekao je Popadić.

Proces trajao pet godina

Ispitivanje doktorata Siniše Malog, koji je u međuvremenu napredovao u političkoj karijeri i sa mesta gradonačelnika Beograda ušao u Vladu Srbije kao ministar finansija, trajalo je pet godina.

Fakultet organizacionih nauka je najpre doneo odluku da ministrova teza nije plagirana, jer je bez navođenja izvora preneseno samo sedam odsto teksta, ali Univerzitet taj izveštaj nije prihvatio, već ga je poslao FON-u na ponovno izjašnjavanje.

Potom je Nastavno-naučno veće FON-a usvojilo izveštaj Etičke komisije tog fakulteta o doktoratu ministra finansija Siniše Malog kojim se utvrđuje postojanje neakademskog ponašanja, ali je umesto predloga da se Malom izrekne mera javne opomene, predložilo strožu meru izricanja javne osude za sporni doktorat.

Siniša Mali je tada tu odluku doživeo kao potvrdu da njegov doktorat nije plagijat. Takođe je tada poručio da će prihvatiti njihovo mišljenje da je propust što u doktoratu nisu citirani svi izvori.

Nakon što su studenti iz udruženja "Jedan od pet miliona" 12 dana držali u blokadi Rektorat, rektorka Ivanka Popović je obećala da će Univerzitet konačnu odluku o doktoratu Siniše Malog doneti najkasnije do 4. novembra.

Pre toga je grupa od oko 140 univerzitetskih profesora potpisala žalbu na doktorat Siniše Malog koja je predata Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu.

Podsetimo da je profesor Evropske škole za biznis u Nemačkoj Raša Karapandža u svom autorskom tekstu pre više od pet godina analizirao doktorsku disertaciju Siniše Malog i okvalifikovao je kao "jedan je od najgorih plagijata sa kojim je srpska javnost imala prilike da se do sada susretne".

Mesto Siniše Malog u Vladi neupitno?

Premijerka Srbije Ana Brnabić je po objavljivanju odluke Odbora za profesionalnu etiku BU rekla da je ta odluka za nju politička i da zato Siniša Mali ostaje ministar u Vladi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najpre izjavio da je odluka Univerziteta u Beogradu o doktoratu ministra finansija "duboko politička", ali da neće uticati na mesto Malog u Vladi jer se "za izbor ministara analiziraju uspesi". Samo dan kasnije Vučić je rekao da "Siniša Mali mora da plati i političku cenu", kao i da će "videti sve kako i šta u budućnosti".

Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije (SPS) u Skupštini, Đorđe Milićević, kaže za RSE nakon odluke Senata da Siniša Mali zaslužuje da ostane na mestu ministra finansija jer su „njegovi rezultati vidljivi i prepoznatljivi, te da ih prepoznaju vrlo relevantne finansijske institucije“.

„Da li vi a priori prihvatate da je neko nestručan analogno svemu tome što smo mogli da sagledamo prethodnih meseci, a mogli smo da sagledamo da je deo javnosti pre samog donošenja odluke znao kakva će ta odluka biti“, kaže Milićević.

Na pitanje da li to znači da on opovrgava Beogradski univerzitet kao instituciju, Milićević odgovara:

„Ja ne ulazim u nezavisnosti i ne ulazim u samostalnost odluke Senata i zato ih ne komentarišem, ali mi se čini da imaju određenu političku primesu.“

Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, čiji je član Predsedništva Siniša Mali, nije bio dostupan za komentar.

Niko se ni od kolega ministara nije izjasnio da bi Siniša Mali zbog plagijata doktorata trebalo da ode iz Vlade.

Ministar prosvete Mladen Šarčević je naprotiv poručio da bi Siniša Mali ostao ministar, da se on pita, jer dobro radi svoj posao. A ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je "pitanje toga da li ste doktorirali ili niste privatna stvar", a da je ostavka individualni čin svakog pojedinca.

Profesor Dragan Popadić ocenjuje da bi evenutalna odluka o smeni ministra finansija "odudarala od prakse na koju smo navikli".

"A ta praksa je da je vlast nedodirljiva i da je onaj ko je u milosti vlasti aboliran za sve svoje radnje, makar bile kriminalne i da mu niko ništa ne može, a da sa druge strane onaj ko je protivnik vlasti može da računa da ga ništa neće zaštiti od progona te iste vlasti. Dakle, ta ideja da je vlast svemoćna i da se ona pita i da ona može ako želi nekoga ko je lopov staviti za ministra finansija, to je poruka koja se potpuno uklapa u niz drugih koje paralelno dobijamo", zaključuje Popadić.