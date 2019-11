Vučić: Odluka o doktoratu Malog politička, neće uticati na njegovo mesto u Vladi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je odluka Univerziteta u Beogradu o doktoratu ministra finansija Siniše Malog "duboko politička", ali da ta odluka neće uticati na mesto Malog u Vladi jer se "za izbor ministara analiziraju uspesi".

"Akadameska čestitost je važna. Rad Siniše Malog nisam čitao i ne mogu da dajem sud kao što to čini neobrazovana elita", kazao je Vučić za televiziju "Prva".



On je ocenio da je ta odluka Odbora za profesionalnu etiku BU važna u "eri diktatura" jer pokazuje da je moguće doneti "političku odluku" protiv nosilaca vlasti.



"To pre pet, šest godina nije bilo moguće, nije bilo moguće razgovarati o doktoratu Bojana Pajtića. To govori koliko je naše društvo napredovalo", rekao je on.



Vučić je istakao da je sramota da o "jednom od najboljih studenata" (Siniši Malom) govore "neškolovani, najgori i večiti studenti".



"Mene zanima šta je u interesu građana, a ne šta je u interesu pojedinaca", kazao je Vučić.



Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu dostaviće Senatu Univerziteta da postupi po pravilniku o poništavanju doktorata u slučaju ministra Siniše Malog jer je jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja u njegovom radu, izjavila je u četvrtak rektorka Univerziteta Ivanka Popović.



Ona je novinarima nakon sednice Odbora kazala da je Siniša Mali prekršio etički kodeks Univerziteta jer je bez navođenja citirao tekstove drugih autora.