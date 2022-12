Putin: Udari po ukrajinskoj infrastrukturi legitiman odgovor na napad na Krimski most

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak, 8. decembra, da će njegova zemlja nastaviti udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, koji su već izazvali prekide struje i vode u zimskim vremenskim uslovima.

On je opisao niz ruskih udara na energetske objekte i drugu ključnu infrastrukturu Ukrajine kao legitiman odgovor na bombaški napad kamionom na ključni most koji povezuje Krim sa kopnom Rusije, i druge napade za koje je Kremlj tvrdio da ih je izvela Ukrajina.



"Da, radimo to, ali ko je počeo? Ko je napao Krimski most? Ko je digao u vazduh dalekovode povezane sa nuklearnom elektranom Kursk?" rekao je Putin na margini ceremonije uručenja medalja u Kremlju.



On je takođe rekao i da Kijev prekinuo dotok vode proruskom separatističkom uporištu Donjeck, na istoku zemlje.



"Ne snabdevati vodom grad od milion stanovnika je čin genocida", rekao je on optužujući Zapad da zatvara oči pred delovanjem ukrajinskih zvaničnika.



"Čim se pokrenemo, odmah se digne buka širom sveta", rekao je Putin.



"To nas neće omesti u ispunjenju naše borbene misije", dodao je on.



Od napada na Krimski most u oktobru Rusija je izvela brojne raketne napade na civilnu energetsku infranstrukturu zbog čega su milioni Ukrajinaca ostali bez struje, vode i grejanja u vreme kada temperatura pada ispod nule.



Prema ukrajinskom operateru Ukrenergo, električni sistem je i danas beležio znatan deficit posle poslednjih ruskih udara u ponedeljak.

Iako javno ne pripisuju sebi zasluge za napade, ukrajinski zvaničnici pozdravljaju njihove rezultate nagoveštavajući svoju umešanost.

Mada je ranije priznavao kašnjenja u postizanju ciljeva onoga što on naziva "specijalnom vojnom operacijom", Putin je u četvrtak pohvalio učinak ruskog vazduhoplovstva kao "veoma efikasan".

Izvor: AFP i AP