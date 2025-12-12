Putinov dekret prisiljava strance koji traže ruski boravak da potpišu ugovore s vojskom

Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog mjeseca izdao je dekret koji nije bio medijski promovisan a koji zahtijeva od mnogih stranih muškaraca koji traže stalni boravak ili državljanstvo da potpišu ugovor s vojskom, usred rata Moskve protiv Ukrajine, pokazala je istraga Radija Slobodna Evropa(RSE).

Državni i privatni ruski mediji gotovo da nisu spomenuli ovaj zahtjev, koji je vrlo neuobičajen u međunarodnoj praksi, otkako je Putin 5. novembra potpisao Dekret br. 821.

Ali nova mjera već tjera migrante koji su izgradili svoje živote u Rusiji da biraju između regrutacije i napuštanja zemlje, otkrili su Systema, istraživačka jedinica RSE-a u Rusiji, i Azattyq Asia, njegova ruskojezična jedinica koja pokriva Centralnu Aziju.

Akif, 48-godišnjak koji je došao u Rusiju iz Azerbejdžana prije četiri godine, saznao je za ovaj zahtjev kada je nedavno posjetio ured Federalne migracione službe da pita koja mu dokumenta trebaju za podnošenje zahtjeva za stalni boravak, rekla je njegova supruga Marija za RSE. Govorila je pod uslovom da njihova prezimena ostanu neobjavljena.

'Figure u mašini za mljevenje mesa'

Akif i Marija, ruska državljanka, vjenčali su se prije tri godine i izgradili kuću i farmu u oblasti Nižnji Novgorod, gdje drže ovce, koze i zečeve. Akif je ispunio druge uvjete, položio test ruskog jezika i dobio privremeni boravak.

Ali par je odlučio napustiti zemlju, odustajući od Akifovog plana da traži stalni boravak. "Ne znamo šta da radimo – mi smo figure u ovoj mašini za mljevenje mesa", rekla je Marija.

Dozvola za stalni boravak migrantima pruža pravnu stabilnost: mogu napuštati i ponovo ulaziti u Rusiju bez dodatnih viza i raditi bez posebne radne dozvole. Za mnoge migrante iz drugih bivših sovjetskih republika, to je jedini put ka državljanstvu.

Prema Putinovom dekretu, da bi podnijeli zahtjev za stalni boravak, određene kategorije muškaraca moraju priložiti vojni ugovor na najmanje godinu dana službe, ugovor o službi u Ministarstvu za vanredne situacije ili potvrdu iz vojnog regrutnog centra da nisu sposobni za službu.

Slična pravila važe za muškarce koji traže rusko državljanstvo: moraju priložiti potvrdu da nisu sposobni za službu ili dokaz da su služili u vojsci ili Ministarstvu za vanredne situacije i da su otpušteni prije 24. februara 2022. godine, prvog dana potpune invazije na Ukrajinu.

Ovi zahtjevi odnose se na muškarce koji traže stalni boravak ili državljanstvo na osnovu dugotrajnog boravka ili porodičnih okolnosti. Podnosioci zahtjeva iz drugih kategorija, poput visoko kvalifikovanih stručnjaka i onih koji traže dokumente na osnovu studija u Rusiji, izuzeti su.

Dekret se ne odnosi na muškarce iz Bjelorusije, vojnog saveznika Rusije. Za državljane Kazahstana i Moldavije, zahtjev važi samo za prijave za državljanstvo, a ne za stalni boravak. Posebna pravila postoje za državljane Ukrajine. Dekret navodi da su mjere privremene, ali ne daje vremenski okvir.

'Zabranio sam mu da potpiše'

Još jedan migrant koji je neočekivano saznao za ovaj zahtjev je Burxon(24), koji je došao iz Tadžikistana prije otprilike godinu dana i radi u naftnoj regiji Hanti-Mansijsk. Rečeno mu je u državnoj kancelariji da bi morao potpisati vojni ugovor kako bi podnio zahtjev za stalni boravak, prema riječima njegovog oca.

"On me sluša. I zabranio sam mu da potpiše ugovor", rekao je Burxonov otac za Azattyq Asia u Tadžikistanu.

Osim ponavljanja nepopularne mobilizacije iz septembra 2022. koja je mnoge natjerala da napuste zemlju, ruska vojska je ostavila malo neistraženih puteva u nastojanju da održi broj vojnika u ratu, u kojem zapadne obavještajne agencije i drugi tvrde da je više od milion ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno.

Rusija je regrutovala muškarce iz cijelog svijeta i pokušala mobilisati muške migrante od početka potpune invazije.

Neki stranci su dobrovoljno potpisali ugovore u zamjenu za velike novčane naknade ili pojednostavljene procedure za dobijanje državljanstva. Moskva je postepeno proširivala takve poticaje kako se rat odugovlačio.

Strani vojnici koji se bore u Ukrajini, na primjer, ne moraju polagati ispit iz ruskog jezika za državljanstvo. A ruski zakonodavci su nedavno razmatrali nacrt zakona kojim bi se pojasnilo da stranci koji su se borili na ruskoj strani ne bi bili izručeni drugim zemljama koje ih traže radi krivičnog gonjenja ili izvršenja kazne.

U maju 2025. godine, šef ruskog Istražnog komiteta Aleksandar Bastrikin rekao je da se najmanje 20.000 naturalizovanih muškaraca iz Centralne Azije bori na frontu, dok je još 10.000 poslano "da kopaju rovove".

Nije uobičajeno

Novo naturalizovani građani pozivani su u migracione kancelarije i prijetilo im se gubitkom državljanstva ako odbiju da se bore. Nedavno su naturalizovani migranti također pritvarani u velikim racijama i vršio se pritisak da potpišu vojne ugovore.

Zvanično, dekret označava prvi put da pritisak doseže i one koji nisu državljani. To predstavlja odstupanje od uobičajene globalne prakse: u većini zemalja s obaveznom vojnom službom ona se odnosi na građane, a rjeđe na stalne rezidente.

Medijsko izvještavanje, ili njegov izostanak, također je neuobičajeno. Ruski mediji rutinski objavljuju ili opisuju Putinove dekrete, ali u ovom slučaju izvještaji u velikim štampanim i elektronskim medijima nisu direktno spomenuli zahtjev, već su navodili da postoji pojednostavljena procedura za dobijanje boravka ili državljanstva za strance koji se pridruže.

Temur Umarov, saradnik Carnegie Russia Eurasia Centra u Berlinu, rekao je da se iza dekreta čine dva motiva.

"Ovim pravilima ruska vlada rješava dva problema", rekao je Umarov za Systemu. "Povećava mobilizaciju na račun ljudi koji imaju ograničenu mogućnost da brane svoja prava i čini dugoročnu migraciju u Rusiju manje privlačnom."

"Migranti će ubuduće morati dolaziti u Rusiju isključivo kao radna snaga i resurs", dodao je.