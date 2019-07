Političko ometanje istrage ubistva Olivera Ivanovića

„Ako bilo ko ima ime i prezime ubice Olivera Ivanovića, uključujući i predsednika države, on to treba da kaže jasno i glasno. Dakle, ići metodom eliminacije – ovaj nije ili onaj nije – to je besmisleno.“

Kaže to za Radio Slobodna Evropa (RSE) Petar Miletić, nekadašnji poslanik Skupštine Kosova, potom zamenik predsednika kosovskog parlamenta, a sada član predsedništva opozicionog Pokreta slobodnih građana u Srbiji.

Miletić, koji je i sam ranjen u nerasvetljenom napadu jula 2010. godine u Mitrovici, komentariše poslednju razmenu optužbi između zvaničnog Beograda i Prištine o pitanju pre sedamnaest meseci u Severnoj Mitrovici ubijenog lidera Građanske inicijative „Sloboda, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića.

Povod za razmenu optužbi ovog puta je dao predsednik Srbije Aleksandar Vučić navodeći da „mislimo da imamo ime ubice“.

Tahiri: Vučićeva zloupotreba vlasti

Direktor kosovske Kancelarije u Vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da kosovski ministar pravde Abeljard Tahiri štiti ratne zločince i krije ubice Olivera Ivanovića, te da je blizak ljudima ka kojima vodi istraga.

Đurić je tako, u objavljenom saopštenju, reagovao na navode ministra pravde Kosova Abeljarda Tahirija da kosovske institucije neprestano rade na rasvetljavanju ubistva Olivera Ivanovića, ali da predsednik Srbije Aleksandar Vučić štiti osobe za kojima se traga.

„Žalosno je što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić preuzeo ulogu sudija, tužilaca, istražitelja i svaku drugu ulogu koja je potrebna za pokrivanje istine kad god se ona pojavi“, rekao je Tahiri, ne osvrćući se na konkretna imena kosovskih Albanaca koja je Vučić izneo u kontekstu Ivanovićevog ubistva.

“Ovako velika zloupotreba njegove arbitrarne vlasti nad medijima, tužilaštvom, sudstvom i srpskom policijom, u nameri da se sakriju tragovi zločina u slučaju ubistva srpskog političara sa Kosova, gospodina Ivanovića, dokaz je panike koja ih je zahvatila zbog potencijala koji ima činjenična istina“, navodi kosovski ministar pravde.

Ističe da je Kosovo ostalo otvoreno za saradnju sa srpskim nadležnim organima, a da je ta saradnja prekinuta onda kada je došlo do osnovanih sumnji o izvršiocu ovog zločina.

Tahiri dodaje da su Vučićeve izjave političke i da samo pravosudni organi mogu istraživati i doći do zaključka o počiniocima i nalogodavcima tog zločina.

„Adresa sada postoji“, dodao je i pozvao Vučića da prekine sa „tradicijom srpskog režima da prikriva zločine, zato što će pravo i pravda, nadživeti svaki režim, danas ili u budućnosti“.

Na vanrednoj konferenciji za novinare 3. jula Aleksandar Vučić u kontekstu istrage o ubistvu Olivera Ivanovića decidno je rekao:

„Mi vrlo ozbiljno radimo i mi mislimo da imamo i ime ubice. Albanci ga nemaju, oni pojma nemaju.“

Vučić je isto tako decidno izjavio da Milan Radoičić, potpredsednik Srpske liste, nije učestvovao u likvidaciji lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića.

„Milan Radoičić nije cvećka, ali Milan Radoičić, sa sigurnošću, sa svim onim što smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bezbednosno-informativne agencije, ni na koji način nije učestvovao u likvidaciji Olivera Ivanovića i to je potvrđeno kroz različite metode ispitivanja, proveravanja i praćenja pomenutog gospodina“, kazao je Vučić, dodavši da Albanci sprovode svoju političku istragu sa jedinom željom da za to okrive Srbe.

Radoičić na sigurnom odstojanju

„Najbolje će predsednik Vučić odbraniti Radoičića tako što će reći ko je (ubica Ivanovića), a ne vikati ko nije“, kaže Petar Miletić.

Od novembra prošle godine kosovske vlasti traže da ispitaju Radoičića u okviru istrage o ubistvu Ivanovića, ali je ovaj na sigurnom odstojanju od Prištine. U Beogradu se krajem maja pojavio čak i u srpskom parlamentu gde je Vučić podnosio izveštaj o Kosovu.

Inače izjava od pre dva dana nije prvi put da Vučić ovog predstavnika kosovskih Srba uzima u zaštitu.

Vučić je za RTS još krajem novembra prošle godine izjavio da srpska država i policija sa sigurnošću mogu da tvrde da Milan Radoičić nije ubio Ivanovića, niti je učestvovao „ u organizaciji, logistici, podstrekavanju" na njegovo ubistvo. Dodao da je Radoičić saslušan u Beogradu i da je utvrđeno da nije učestvovao u ubistvu Ivanovića.

"On je prihvatio i prošao poligrafsko ispitivanje", kazao je tada Vučić.

Iz Specijalonog tužilaštva za organizovani kriminal do objavljivanja ovog teksta, RSE nije dobio odgovore na upit imaju li oni ime ubice Olivera Ivanovića, iako ne i dokaze, a da to nije Milan Radoičić, kako je novinarima 3. jula izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Bez odgovora je ostalo i pitanje da li ta izjava predstavlja mešanje izvršne u pravosudnu granu vlasti.

Miletić: Oni su ista ekipa

„Načelno možemo da kažemo da je uvek opasno kada ljudi iz politike, a pogotovo oni koji se nalaze na najvišim funkcijama, daju izjave koje su vezane za rad pravosudnih organa jer takve izjave, bez obzira kakva je bila njihova namera, mogu da stvore utisak da se utiče na rad pravosudnih organa. Dakle, zaista bi trebalo od takvih izjava da se uzdržavaju i da sve izjave koje su vezane za rad tužilaštva i suda daju samo ljudi koji su ovlašćeni to da rade“, kaže za RSE Omer Hadžiomerović, sudija Apelacionog suda i zamenik predsednika Društva sudija Srbije.

Odgovarajući na pitanje zašto se vrh izvršne vlasti Srbije bavi onim što je u domenu pravosudnih organa i zašto se u slučaju istrage o Ivanovićevom ubistvu uopšte izjašnjava o pojedinim osobama, kao što je Milan Radoičić, Petar Miletić nema dilemu:

„Oni su ista ekipa, to je očigledno. Sad – zašto ga konkretno štite i šta oni rade zajedno, ja to zaista ne znam, ali je očigledno da je on deo tima, da je deo Srpske napredne stranke (partija na čijem je čelu Vučić, prim.red.) i mislim da je to glavni razlog zašto ga štite“, kaže Petar Miletić.

Posle bezmalo godinu i po dana od ubistva Olivera Ivanovića niko nije ni optužen, a kamoli, osuđen, za njegovu likvidaciju. Kosovski istražni organi su u novembru prošle godine uhapsili prve osumnjičene pomagače, produžavajući im pritvor, ali do imena izvršilaca i nalogodavaca ubistva istraga još nije dovela.