Nemačka očekuje od Srbije da uvede sankcije Rusiji

Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib poručio je da Nemačka i Evropska unija (EU) očekuju od Srbije da se priključi sankcijama Unije Rusiji, "jer je Beograd na putu ka EU".



Šib je dodao i da je Nemačka veoma svesna energetske zavisnosti Srbije od Rusije, što je slučaj i sa njegovom zemljom, i da u ovoj oblasti žele da pruže podršku Srbiji, "svesni toga šta znači osloboditi se energetske zavisnosti".

"Sve je u rukama Srbije, proces evrointegracija je smišljen tako da u što većoj meri zemlje kandidati sprovode reforme to je brži napredak ka članstvu. Nemačka podržava Srbiju na tom putu. Što se brže pridruži zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici, Srbija će brže napredovati na putu ka EU i mi tu Srbiju potpuno podržavamo", kazao je Šib za TV N1.

On je objasnio da sankcije međunarodne zajednice i EU, "nisu došle iz čista mira".



"To je zbog ruskog napada na Ukrajinu. U nekom postupanju bez presedana Rusija je napala suverenu, nezavisnu državu, i to je kršenje međunarodnih pravila. Vratio se rat u Evropu, to je katastrofa, imamo hiljade poginulih, milione izbeglih, i ne može se predvideti kraj ovog rata, važno je da se okonča, da se postigne primirje, i to je pozadina ovih sankcija, da se privoli ruski režim da obustavi rat", naveo je Šib.



On je ukazao da je "u tom smislu Srbija poslala važne signale, što Nemačka pozdravlja".

Šta ako Srbija ne uvede sankcije Rusiji?

Upitan hoće li Nemačka povući investitore, ako Srbija odbije da uvede sankcije Rusiji, Šib je rekao da su to vrlo hipotetička pitanja.



"Sama preduzeća odlučuju za sebe šta će uraditi, ja vidim i dalje pozitivan trend. Svaka nemačka investicija ovde je dobra stvar bez ikakve sumnje, ali istovremeno preduzeća prate aktuelnu situaciju i gledaju kakvu pozicija Srbija zauzima u ovoj situaciji, a kakav će stav zauzeti to je na njima, ali situacija je složena i teška".

Šib je istakao da zemlje koje teže ka EU, moraju da pokažu jedinstvo i da se zajedno zalažu za završetak rata.

Istakao je da je Zapadni Balkan u strateškom interesu Nemačke, i ukazao da je u BiH "zabrinjavajuća situacija", da treba nastaviti dijalog o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda i istakao da će za novu vladu Nemačke Zapadni Balkan ostati prioritet.



"Snažno ćemo nastaviti naš rad ovde radi dalje stabilizacije regiona i njegovog približavanja EU", poručio je on.