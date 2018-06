Prihvaćen tekst nagodbe oko Agrokora

Privremeno vjerovničko vijeće posrnulog koncerna Agrokor jednoglasno je prihvatilo tekst nagodbe po kojoj će vjerovnici Agrokora postati njegovi novi vlasnici. Dvije ruske banke - Sberbank i MTB - imat će najviše - 47 posto vlasništva. Nagodbu treba potvrditi i Trgovački sud.

Ruske banke 47 posto vlasništva, domaće banke 12 posto vlasništva, i podjednako toliko američki fond Knighthead Capital - to je grubi okvir novog Agrokora prema tekstu nagodbe koju je danas jednoglasno prihvatilo Privremeno vjerovničko vijeće. Sljedeći koraci su skupština vjerovnika početkom srpnja, kada će se potvrditi da dogovoreno rješenje ima i veću potporu nego što je minimalnih 66 posto glasova, i Trgovački sud koji mora potvrditi odluke skupštine.

"Tekst nagodbe radili smo zadnjih mjeseci, a finalizirali detalje zadnjih tjedana, i uskladili to sa velikom većinom vjerovnika koji su bitni za glasanje i sa pravnim timovima. Tako da ne očekujem neke bitne probleme", kazao je izvanredni povjerenik Fabris Peruško.

U Privremenom vjerovničkom vijeću interese Sberbanka zastupao je Sergej Volk.

"Drago nam je da smo postigli dogovor. Svi su sretni, neki su sretniji, no to je proces u kojem je sudjelovalo mnogo strana i vrlo je kompleksan. Mislim da smo obavili posao i - kako kolegica iz Kraša Marica Vidaković kaže - sljedeći je korak implementacija nagodbe. Moramo osigurati da se to obavi kako treba", konstatirao je Volk.

Spomenuta Marica Vidaković iz Kraša zadovoljna je što je postignut jedan od ciljeva izvanredne uprave u Agrokoru - zaštita domaćih dobavljača - i očekuje da se situacija oko Agrokora vrati u normalu.

"Najteži i najobimniji dio posla je iza nas i sada nastupa vrijeme implementacije i privođenja kraju cijelog procesa. Očekujemo da kompanija počne normalno funkcionirati", kaže.

Marica Vidaković, koja je pred koji mjesec pred kamerama demonstrativno poderala prvi nacrt nagodbe, zahvalila je osobi koja je vjerojatno najodgovornija za konačni oblik nagodbe oko Agrokora:

"Želim u ime svih hrvatskih dobavljača zahvaliti gospođi Martini Dalić na enormnom zalaganju i trudu i posebnom angažmanu u ovom procesu."

Premijer Andrej Plenković vjerojatno je zbog postignutog dogovora najsretniji, jer je spašavanje Agrokora i sprječavanje mogućeg kolapsa gospodarskog sustava u Hrvatskoj bilo pitanje na kojem njegova Vlada pada ili prolazi, a za sada sve teče svojim tokom.

"Koliko je meni poznato, velika većina, i to uvjerljiva većina vjerovnika je zadovoljna sa nagodbom i sa modelom koji je ovdje primijenjen. Hoće li ovdje eventualno biti nekih aktera koji će tražiti drugi pravni put, to ćemo vidjeti. Prije svega idemo da na ročištu dvije trećine vjerovnika izglasa nagodbu i da je sud potom potvrdi, i da kasnije krene provedba i nastavak restrukturiranja kompanije. Meni se, globalno gledajući, čini da je ovaj proces bio izrazito uspješan za Hrvatsku", prokomentirao je Plenković.

Od većih vjerovnika jedino rovinjski Adris nije pristao na nagodbu, kazavši kako "nije ni pravedna ni poštena."

Prema dostupnim informacijama, ruska Sberbank i VTB banka imat će gotovo 47 posto vlasništva u novom Agrokoru,(od toga Sberbank malo više od 39 posto), imatelji obveznica oko 25 posto, domaće banke do 12 posto (gdje će najveće udjele imati Zagrebačka i Splitska banka), a dobavljači do 4 posto. Nekoliko dodatnih postotaka imat će tvrtke koje su bile financijski kreditori Agrokora, a imale su dobre mehanizme osiguranja, kao Franck, Saponia i Sokol Marić, i to do četiri posto.