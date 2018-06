Usuglašen sadržaj nagodbe oko Agrokora

Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora dogovorilo se oko sadržaja nagodbe. U novom Agrokoru dvije ruske banke imat će nešto manje od 50 posto dionica. Poslovanje Agrokorovih kompanija u Hrvatskoj i susjedstvu je stabilizirano, procjenjuju analitičari, a u budućnosti je za očekivati prodaju nekih kompanija iz sustava Agrokora, bilo da novi vlasnici vrate dio novca kojeg su posudili Agrokoru u Todorićevo vrijeme, bilo da servisiraju enorman dug koji i dalje postoji.

Najveći vjerovnici Agrokora koji drže oko 70 posto ukupnog duga dogovorili su sadržaj nagodbe. Dvije ruske banke – Sberbank i VTB - imat će 46 posto vlasništva u novom Agrokoru za 1,4 milijarde kredita koje su dale Agrokoru potkraj Todorićeve ere. Agrokor će preuzeti i 18 posto udjela u Mercatoru koje posjeduju Rusi, a Rusi će zauzvrat dobiti dodatnih 1,8 posto vlasništva Agrokora, dakle i dalje ukupno manje od 50 posto. Drugi budući vlasnici su Zagrebačka banka, Knighthead Capital Investment i domaći dobavljači, koji su još relativno najbolje prošli, i koji će uz dosadašnji i budući povrat dugovanja dobiti i 8 posto dionica novog Agrokora.

„Izvanredna uprava i savjetnici sada rade na finalnom tekstu kako bismo prijedlog nagodbe mogli čim prije dati na suglasnost privremenom vjerovničkom vijeću. Veliki broj vjerovnika je u ovom procesu morao pristati na velike kompromise i otpise potraživanja, kako bi kompanija mogla opstati i nastaviti poslovati. Svima njima se u ime svih zaposlenika Agrokora ovom prigodom zahvaljujem“, kaže izvanredni povjerenik Fabris Peruško.

„U sljedećih godinu dana ne treba očekivati neke bitne promjene u poslovanju Agrokorovih kompanija u Hrvatskoj i susjednim zemljama,“ kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, sveučilišni profesor Ljubo Jurčić.

„Možemo reći da se poslovanje u tim okvirima stabiliziralo i i u primjeni te nagodbe, koja će vjerojatno biti postignuta jer ju je prihvatilo preko 70 posto vjerovnika, sljedećih godinu dana ne treba očekivati neke velike promjene“, dodaje.

Kada se nagodba provede kroz knjige, najvjerojatnije će se potvrditi procjene da sadašnji vjerovnici, a budući novi vlasnici Agrokora nisu zainteresirani za taj koncern.

„Njih zanima da svoje udjele što skuplje prodaju novim vlasnicima, kako bi pokrili bar dio svojih gubitaka iz poslovanja sa starim Agrokorom. A kada dođu novi vlasnici koji su zainteresirani za pojedine kompanije iz starog Agrokora, oni će vjerojatno mijenjati način poslovanja. Ali to će biti više promjena za dobavljače nego za potrošače“, kaže Jurčić.

Novi Agrokor sa izmijenjenom vlasničkom strukturom bit će opterećen sa 1,7 milijardi eura duga.

Analitičar „Jutarnjeg lista“ i „Slobodne Dalmacije“ Frenki Laušić kaže za Radio Slobodna Europa da bi sa procjenama pričekao još kojih mjesec dana do skupštine vjerovnika na kojoj će se glasati o nagodbi. Nakon toga slijede moguće tužbe na dijelove ili cjelinu nagodbe, i ako i to prođe, novi Agrokor će početi funkcionirati kao svaka druga kompanija, ali opterećena sa ogromnim dugom.

„Njegove kompanije čeka jako zahtjevno vrijeme operativnog restrukturiranja, tijekom kojeg one moraju dokazati da one mogu servisirati sve te dugove. U okviru tog vremena može se očekivati da će budući vlasnici donijeti odluku o prodaji dijela netemeljne, a možda i temeljne imovine upravo kako bi mogli lakše servisirati uplatu dugova. Što se tiče Agrokorovih kompanija u regiji, na njih se odnosi to isto – nastavit će funkcionirati kako su i do sada funkcionirale, a jedino što bi se moglo dogoditi je da Agrokor iziđe iz vlasničke strukture neke od njih, kako bi mogao doći do kapitala od kojeg bi najvjerojatnije dijelom vratio svoje dugove“, kaže.

Odvjetnici vjerovnika do 8. lipnja, za kada se očekuje nova sjednica privremenog vjerovničkog vijeća, trebaju dovršiti formalni dio posla, a nakon toga tekst nagodbe bit će upućen zagrebačkom Trgovačkom sudu.

Tri kompanije osporavaju tražbine drugih vjerovnika i ovaj dogovor. S jednom je dogovor na pomolu, sa drugima se pregovori vode, a treća kompanija – Adris – ne želi se odreći svojih potraživanja, i tu će vjerojatno biti tužbi i sudskih procesa, ali većina upućenih ne očekuje da će to omesti postupak nagodbe.