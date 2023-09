Ministar unutrašnjih poslova Kosova: Tražićemo Radoičićevo izručenje i ne samo to

Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželal Svečlja (Xhelal Svecla) kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) da će nadležni organi, preko međunarodnih partnera, tražiti izručenje iz Srbije na Kosovo "svih onih koji su učestvovali u planiranju i realizaciji akcija terorista" u Banjskoj.

Naoružane grupe u ovom selu u severnom delu Kosova su 24. septembra napale kosovske policijske snage, ubivši narednika Afrima Bunjakua.

Pet dana nakon napada odgovornost za organizaciju napada preuzeo je Milan Radoičić, bivši potpredsednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu.

Svečlja iznosi da Radoičić nije delovao sam kako je rekao, već uz podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

On kaže da su dosadašnje istrage pokazale da je u napadu na Banjsku učestvovalo "preko 80 terorista".

Svečlja takođe govori o sumnji na umešanost Rusije, kao i o bezbednosnim rizicima koji i dalje prete Kosovu.

RSE: Gospodine ministre, Milan Radoičić je danas (29. septembra) priznao da je organizovao napad na Banjsku. Kako komentarišete ovaj njegov postupak i da li mislite da je sam delovao u pripremanju napada, kako je rekao?

Svečlja: To apsolutno nije tačno. Milan Radoičić je priznao činjenicu, jer je dokazano njegovo učešće u ovom terorističkom napadu. Ali sve činjenice govore da Milan Radoičić nije delovao na svoju ruku, nije radio sam. Njega kontinuirano podržava Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i svi instrumenti koje ta država ima.

Dobro znamo da je bio izuzetno blizak Aleksandru Vučiću, koji je bio ministar propagande u vreme Miloševićeve vlade. Iako je predsednik Srbije, on je i dalje ministar propagande.

Njihova namera je da minimiziraju pritisak na Srbiju, želeći da lociraju krivca. Krivac je poznat, on je Aleksandar Vučić i njegove ekstremističke ideje u odnosu na ceo region, ne samo na Kosovo.

Količina i vrste oružja koje je zaplenjeno 24. septembra u Banjskoj nemoguće je da prikupi pojedinac, čak i ako je izuzetno moćan, kao što je Milan Radoičić. Tu je vojno naoružanje, ima oružja proizvodnje 2021., 2022. - što pokazuje da to nisu ostaci rata 1998/99, pa ni ranije na Balkanu, već je to oružje koje je stiglo direktno iz srpskih magacina. Od armije. To smo dokazali predstavljanjem dokumenata koje smo zaplenili, gde se vrši prijem-primopredaja ovog naoružanja.

Takođe, to nije izolovan slučaj, jer smo slično oružje, sličnih proizvodnih serija, ranije pronašli u Zvečanu, 23. juna, zatim ponovo 7. avgusta i 5. septembra – bilo u Zvečanu ili u Severnoj Mitrovici. Znači, to je bio dobro organizovan, detaljan plan, koji je propao zahvaljujući odlučnosti, spremnosti na žrtvu i profesionalizmu kosovske policije. Ali plan je bio mnogo veći. Vučić je umešan. Uključena je i Vlada Srbije. Očigledno je i sama Rusija umešana u ovaj scenario.

RSE: Šta će biti naredni koraci Kosova nakon Radoičićeve izjave?

Svečlja: Nastavićemo da detaljno istražujemo napad, da identifikujemo sve teroriste koji su učestvovali u njemu, da istražimo celu hijerarhiju dve organizacije koje smo već proglasili terorističkim – Severna brigada i Civilna zaštita – ali i da dokumentujemo direktne veze sa Vladom Srbije.

Istovremeno, tražićemo od Srbije – svakako preko naših partnera – da svi ranjenici koji su uspeli da pobegnu sa Kosova, kao i oni koji su pobegli nepovređeni, budu predati kosovskoj pravdi, s obzirom da samo na taj način, realno, možemo dovesti do normalizacije situacije na Kosovu.

Takođe, tražićemo da se jednom zauvek obustave svi upadi ili agresije na Srbiju, uključujući i povlačenje vojske iz blizine naše granice.

Mislimo da postoje rizici. Mi smo na oprezu. Spremamo se da se suočimo i uspešno odgovorimo na svaki izazov, s obzirom da već imamo izuzetno loša iskustva, bilo sa Srbijom, bilo sa njenim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

RSE: Da li ćete tražiti izručenje Radoičića i uključivanje međunarodne zajednice u ovo pitanje, s obzirom da Kosovo i Srbija nemaju sporazum o ekstradiciji?

Svečlja: Da, definitivno. Radoičića i ne samo njega, svih onih koji su učestvovali u planiranju i realizaciji ove terorističke akcije.

RSE: Na osnovu informacija koje možete da podelite sa nama – koliko ljudi je obuhvaćeno istragama koje vodite?

Svečlja: U početku se mislilo da ima negde između 30 i 40 terorista. Sada možemo reći da je broj veći, što dokazuje još veći uspeh kosovske policije.

Kosovska policija je bila malobrojnija i sa slabijim naoružanjem od ove terorističke grupe, ali je nakon gubitka života narednika Afrima Bunjakua, nakon završetka ove zasede, uspela da vodi borbu tokom celog dana uspešno – za šta primamo čestitke od svih naših saveznika - i porazimo ovu terorističku grupu. Ali broj je ogroman. Sada možemo reći da je preko 80.

RSE: Da li ste posle napada u Banjskoj imali bilo kakav kontakt sa srpskom policijom ili Informaciono-bezbednosnom agencijom?

Svečlja: Ne, nismo imali nikakav kontakt. Mislimo da su direktno uključeni. Jedan od ubijenih je bivši telohranitelj Aleksandra Vulina, koji je na čelu Obaveštajne agencije u Srbiji, koji se, istovremeno, nalazi na crnoj listi SAD i Velike Britanije. Znači, nalazimo se u paradoksalnoj situaciji, kada zapravo imate posla sa ličnostima koje nisu samo kriminalci, već su i sankcionisane od strane demokratskog sveta.

RSE: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će istražiti ubistvo kosovskog policajca Afrima Bunjakua. Koji je vaš komentar?

Svečlja: Kako će istražiti ubistvo kada je objavio trodnevnu žalost zbog smrti terorista tokom njihovog napada na suverenu državu? Znači, ova teroristička grupa je ubila dežurnog policajca, iz zasede. Nije Afrim Bunjaku... on nije bio deo bitke, on je poginuo u zasedi, u prvom trenutku kada je stigla naša policijska patrola da istraži barikadu koju su ovi teroristi postavili... a on je politički štiteći ove, proglasio je dan žalosti.

To nije hapšenje terorista, koji su se vratili u Srbiju. Zato ne verujem u ciničan nastup predsednika Srbije kada kaže da će istražiti pogibiju policajca. On pokušava da ublaži ovaj pritisak koji može ili treba da mu dođe iz demokratskog sveta.

RSE: Ranije ste spomenuli da istražujete moguću rusku umešanost. Koje ste dokaze do sada prikupili?

Svečlja: Da, u jednom od vozila... od 24 terenska vozila, koja su oduzeta u ovom selu, napunjena municijom i materijalom. U jednom od ovih vozila pronašli smo ruske materijale, kao i dva motora na četiri točka za teške terene, ruske proizvodnje, koji su poklonjeni srpskoj vojsci. Postoje i obaveštajne informacije o umešanosti elemenata koji su direktno povezani sa Rusijom.

RSE: Da li vam je poznat identitet Rusa za koje se sumnja da su umešani?

Svečlja: Kontinuirano radimo na identifikaciji svih ovih terorista. Činjenica je da neki od njih nisu komunicirali sa ostalim članovima grupe i nijednog trenutka nisu skinuli maske sa glave. Zbog toga smo veoma sumnjičavi prema ovim osobama. Ali, verujem da će ih vrlo brzo identifikovati i naše specijalizovane jedinice kosovske policije, ali i kosovske obaveštajne službe, u saradnji sa našim saveznicima.

RSE: Da li sumnjate da su plaćenici ili je istraga u toku?

Svečlja: Iskreno da vam kažem, ja ne verujem mnogo u plaćenike, u smislu da su plaćeni. Ovo je politički projekat Srbije i Rusije i oni koriste svoje strukture od poverenja. Odnosno, svedoci smo da u Nišu postoji ruski humanitarni obaveštajni centar, za koji je opštepoznato da je obaveštajni centar, preko kojeg špijuniraju ceo region i u kom se takođe odvijaju razne vežbe, bilo za obaveštajne službe, bilo za terenske operacije, a verujemo da je i ovaj centar uključen u napad.

RSE: Ranije ste spomenuli rizik od novih eskalacija. Šta činite da smanjite takve pretnje?

Svačlja: Da, definitivno postoje signali okupljanja vojnih snaga, ali i raznih grupa oko granice Kosova. Mi kontinuirano sarađujemo i koordiniramo sa (misijom EU za vladavinu prava na Kosovu) EULEX i (NATO misijom na Kosovu) KFOR, kao drugi i treći odgovorni za bezbednost na Kosovu.

Takođe, mi se konsolidujemo kao policija Kosova kako bi svaka agresivna akcija protiv Republike Kosovo, bilo kojih razmera, dobila odgovarajući odgovor.

RSE: Kako komentarišete odluku NATO-a da pojača prisustvo snaga KFOR-a na Kosovu?

Svečlja: To je dobrodošlo. Imamo stalne kontakte sa liderima, predstavnicima NATO-a. Zatražili smo i zajedničke patrole na graničnoj liniji između Kosova i Srbije. Vi dobro znate da imamo veoma dugu graničnu liniju koja razdvaja ove dve zemlje. Takođe, teren je dosta težak, potrebno je da imamo i specijalnu opremu da posmatramo svako kretanje oko granice. I mislim da je ovo dobra vest.

RSE: Šta biste poručili građanima na severu Kosova?

Svečlja: Građani na severu Kosova i dalje dobijaju pozitivne poruke od Vlade Kosova. To znači da su ravnopravni građani u svojoj zemlji Republici Kosovo. Institucije Kosova su tu da im služe i da ih štite. To je dokazano i 24. septembra, kada smo imali veoma intenzivnu borbu sa teroristima, ali ni u jednom trenutku niko od naših civila nije bio ugrožen ili povređen.

Štaviše, nemamo pritužbi ovih građana na ponašanje naših policajaca. Da spomenem još jednu činjenicu: UNDP je uradio procenu poverenja građana prema kosovskoj policiji u toj oblasti, u stvari, uradio je više od jedne, u vreme kada smo imali policiju iz bivših paralelnih struktura integrisanu u kosovsku policiju, znači pre njihove ostavke, pre ostavke 547 policajaca.

Poverenje u kosovsku policiju u toj oblasti bila je 15 odsto, što se razlikuje od ostatka Kosova. Sada je urađeno još jedno istraživanje, takođe UNDP-a, i poverenje je povećano na 33,8 odsto.

To znači da je poverenje građana u tim severnim opštinama prema kosovskoj policiji više nego udvostručeno. Uveren sam da će taj kredibilitet rasti, jer se saradnja sa građanima tamo kontinuirano povećava.