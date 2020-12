Dok Kosovo pokreće istragu iz Srbije najavljuju još vakcina

Sretko Radenković (77) iz sela Srbovac u opštini Zvečan, jedan je od onih koji su primili Fajzerovu (Pfizer) vakcinu 26. decembra u Domu zdravlja u Zvečanu, jedne od četri opština sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova.



U izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) Radenković kaže da je za vakcinaciju slučajno saznao 25. decembra od komšije, pa je odlučio da ode i vidi može li da se vakciniše, u nadi da će neko odustati, ukoliko je spisak već napravljen, a broj ograničen.



"Ukoliko ne odustane, ići ću drugi put, kad bude drugi put, mislio sam", kaže Radenković.



"Tako je i bilo, barem trojica su odustala. Srećom i što je broj vakcina došao više nego što je bilo na spisku. Planirano je 50, a došlo je 60 vakcina, tako da nije bilo problema da li će neko da odustane ili neće. Odmah mi je rekao doktor da sačekam, jer će biti vakcina. Primio sam bez razmišljanja. Bolje vakcina, nego da u ovim godinama idem na aparate, to je veća muka", rekao je Radenković.



Nadležni u zdravstvenim institucijama nisu bili dostupni za komentar da li se nastavlja sa imunizacijom stanovništva na COVID-19 na severu Kosova.



Inače, zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije.



Prema nezvaničnim informacijama, u četiri opštine na severu Kosova stiglo je po 50 doza Fajzerove vakcine, a revakcinacija je zakazana tri nedelje od prijema prve doze.



Kako saznaje RSE, u prvom krugu vakcinisane su starije osobe od 65 godina sa hroničnim bolestima, koji su pozivani od strane izabranih lekara.

Kosovo vodi istragu o vakcinama

Osnovno tužilaštvo u Mitrovici počelo je sa sakupljanjem informacija o ulasku vakcina protiv korona virusa iz Srbije u opštinama na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo, potvrdio je za RSE glavni tužilac u Mitrovici, Šućri Sula (Shyqri Syla).



Kako je rekao, istraga se vodi kako bi se prikupile informacije i utvrdilo da li su farmaceutski proizvodi na Kosovo ušli iz Srbije, ilegalnim kanalima ili ne.



"Ne možemo reći ništa o ulasku bez da znamo kako su ušli ti proizvodi i ko su osobe koje su ih donele", naveo je Sula.

Kako je dodao, mogućnosti da vakcine iz Srbije uđu na Kosovo nezakonitim putem su mnoge.



"Ukoliko budemo imali dokaza da su one prokrijumčarene – jer treba da postoji jedna autorizacija za njihovu upotrebu – i ukoliko su one nezakonite, počećemo sa krivičnim procedurama protiv onih osoba koje su to učinile", kazao je Sula.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 25. decembra da je vakcinacija Fajzer/Biontek vakcinom protiv korona virusa počela i na severu Kosova za starije osobe.



U međuvremenu, premijer Kosova Avdulah (Avdullah) Hoti i komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji (Varhelyi) "izrazili su zabrinutost" zbog ilegalnog ulaska vakcine na Kosovo, "bez odgovarajuće procedure uvoza ili doniranja lekova, za koje se ne zna poreklo".



"Ovakvo ponašanje Srbije smatra se neprihvatljivim i kosovske institucije su pokrenule neophodne pravne radnje protiv umešanih lica", saopšteno je 28. decembra iz Vlade Kosova nakon obavljenog telefonskog razgovora Hotija i Varhelja.

Vakcine iz Srbije se očekuju i u srpskim sredinama južno od Ibra

U Gračanici, opštini sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, sprovodi se anketa o tome koliko ljudi želi da se vakciniše na osnovu koje će potom vakcine protiv korona virusa biti trebovane iz Ministarstva zdravlja Vlade Srbije.



To je za RSE potvrdila direktorka Doma Zdravlja u Gračanici Mirjana Dimitrijević.



"To je vezano za starije pacijente, one koji imaju više od 60, 65 godina. Naše patronažne sestre su anketirale te pacijente i da li žele vakcinu. To su podaci koji će nama koristiti za vakcinaciju koje će biti", kaže ona.

Dimitrijević nije mogla da precizira kada će vakcine tačno stići u Gračanicu, niti u kojoj količini, ali je dodala da ima veliki broj ljudi koji su izrazili želju da se vakcinišu.



"Očekujemo da, nakon što budemo dostavili ove podatke nadležnim institucijama, ćemo dobiti poziv za trebovanje i da ćemo početi sa raspodelom vakcina", istakla je direktorka Doma Zdravlja u Gračanici.



Meštani Gračanice su uglavnom izrazili želju da prime vakcinu protiv korona virusa i dodaju da Srbi južno od Ibra nisu diskriminisani time što su prve vakcine iz Srbije stigle u četiri opštine na severu Kosova.



Za RSE govore Dušanka, Jovica Vasić i Dragan Stolić iz Gračanice.

Arton Demhasaj, direktor Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo Cohu, smatra da je slanje vakcina iz Srbije na Kosovo samo jedan od načina na koji predsednik Srbije Vučić pokušava da napadne kosovsku politiku.

Demhasaj naglašava da bez obzira na to da li slanje vakcina protiv COVID-a 19 iz Srbije na teritoriju Kosova može imati humanitarnu konotaciju, takve isporuke treba da podležu kosovskim zakonima i procedurama državnih institucija.



"On [Vučić] sada očekuje institucionalne reakcije na Kosovu, a da se to potom iskoristi na međunarodnoj sceni kao 'eto i za humanitarnu intervenciju koju činimo za srpske građane na Kosovu, ima reakcija'. Čak mislim da je jedan od razloga zašto se Srbija žurila da obezbedi vakcine pre mnogih država EU upravo taj", smatra on.

I Rada Trajković ocenjuje da državni vrh Srbije vakcinaciju protiv korona virusa na Kosovu koristi u političke svrhe jer "mali broj vakcina služi da se popularizuje pandemija a ne da se pruži zaštita stanovništvu".



"Kazala bih i da je to nekorektno, prvo zato što se vakcinacija radila samo u jednom delu Kosova, a drugo i zato što to nije bio jedan dogovoren i prihvaćen projekat sa institucijama koje je Vučić priznao Briselskim sporazumom", ocenjuje Trajković.



Trajković napominje i da joj, kao lekaru, nije u redu da vakcine prima samo određena nacija, u ovom slučaju njeni sunarodnici Srbi.



"Što se tiče politike, uvek imam jasne stavove, a što se tiče zdravstva i profesije - isto imam jasna opredeljenja a to je da je svaki čovek za mene bitan, bez obzira na nacionalnost", reči su bivše direktorke Doma zdravlja u Gračanici.



Smatra i da je vakcinacija određenog broja ljudi na Kosovu samo dovela do podele jer je "diskriminacija Srba južno od Ibra i Albanaca, jedan primitivan projekat".

'Patriotizam nije smeo da se umeša u polje zdravstva.'

Ipak, ona ne podržava ni odluku kosovskih vlasti da pokrenu istragu o vakcinaciji na severu Kosova jer "patriotizam nije smeo da se umeša u polje zdravstva".



"Neljudski je dokazivati državnost preko vakcina", ocenjuje ona.



Trajković objašnjava da se svi lekovi na Kosovu, uključujući i vakcine, dopremaju preko Ministarstva zdravlja Vlade Srbije.



"Uvek smo imali i lekove i vakcine. Sa druge strane, institucije iz Prištine su snabdevale zdravstvene institucije koje su funkcionisale u većinskim albanskim sredinama. To je realnost. Dodati jedni drugima neki lek je ljudski a odvojeni sistemi funkcionišu dvadeset godina", ukazuje Rada Trajković.

Ipak, kako saznaje RSE, vakcine protiv korona virusa nisu dopremljene putem Zavoda za javno zdravlje, kako je to uobičajeno.



Kosovo planira da osigura vakcinu preko COVAX programa na koji se prijavilo 7. decembra. Reč je o programu Svetske zdravstvene organizacije koji ima cilj dopremanja vakcina siromašnijim zemljama.



Iz kosovskih institucija za sada nisu potvrdili da li se vode pregovori i direktno sa Fajzerom o snabdevanju vakcine, navodeći da su razgovori poverljivi.