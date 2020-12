Kosovsko tužilaštvo prikuplja informacije kako su vakcine ušle na Kosovo iz Srbije

Osnovno tužilaštvo u Mitrovici počelo je sa sakupljanjem informacija oko ulaska vakcina protiv korona virusa iz Srbije u opštinama na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo, potvrdio je za RSE glavni tužilac u Mitrovici, Šućri Sula (Shyqri Syla).



Kako je rekao, istraga se vodi kako bi se prikupile informacije i utvrdilo da li su farmaceutski proizvodi na Kosovo ušli iz Srbije, ilegalnim kanalima ili ne.



“Ne možemo reći ništa oko ulaska a bez da znamo kako su ušli ti proizvodi i ko su osobe koje su ih donele”, naveo je on.



Kako je dodao, mogućnosti da vakcine iz Srbije uđu na Kosovo nezakonitim putem su mnoge.



„Ukoliko budemo imali dokaza da su one prokrijumčarene – jer treba da postoji jedna autorizacija za njihovu upotrebu – i ukoliko su one nezakonite, počećemo sa krivičnim procedurama protiv onih osoba koje su to učinile“, naveo je on.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 25. decembra da je vakcinacija Fajzer/Biontek vakcinom protiv korona virusa počela i na severu Kosova za starije osobe.

U Beogradu je 22. decembra ujutru preuzet prvi kontingent od 4.875 doza Fajzerove vakcine.

Vlada Kosova saopštila je da na osnovu informacija Carine i Granične policije nema podataka da su vakcine protiv korona virusa ušle na sever Kosova iz Srbije preko zvaničnih puteva.



“Ako su ove vakcine na Kosovo ušle preko ilegalnih puteva, onda će kosovske institucije preduzeti potrebne zakonske mere protiv osoba uključenih u ovu ilegalnu aktivnost, šverc lekovima”, stoji u reakciji Vlade Kosova.



Kako se dodaje, uvoz medicinskih proizvoda mora da bude u skladu sa pravilima za uvoz i uz autorizaciju Agencije za medicinske proizvode i opremu, bilo da se radi o regularnom uvozu ili donaciji.



“Ako se proizvod ne pridržava ove redovne procedure, onda se on smatra ilegalnim proizvodom dok će nadležni organi poduzeti odgovarajuće pravne radnje”, dodaje se u saopštenju.



Ističe se da kosovske institucije nisu imale zvaničnu komunikaciju sa institucijama Srbije u vezi ovog pitanja.



Kosovo inače planira da osigura vakcinu preko COVAX programa, gde je apliciralo 7. decembra. To je program Svetske zdravstvene organizacije koji ima cilj dopremanja vakcina siromašnijim zemljama.



Iz kosovskih institucija za sada nisu potvrdili da li se vode pregovori i direktno sa Fajzerom oko snabdevanja vakcine, navodeći da su razgovori konfidencijalni.