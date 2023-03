Kako proputovati više od 50 zemalja svijeta?

Putovati više od mjesec dana kroz Maroko, a ne platiti smještaj, hranu, ni prevoz niti jednu noć? Zvuči vam nemoguće?

To se upravo dogodilo gostu Mahira Sijamije u podcastu Glasom mladih. Alen Duspara iz BiH, proputovao je više od 50 zemalja, živio u Vijetnamu, Novom Zelandu, Engleskoj, stopirao po Iraku. Da li biste i vi željeli uraditi isto?

Mladi sa kojima smo razgovarali u Sarajevu kažu da se ne bi baš odvažili u avanturu putovanja po svijetu bez sigurne organizacije. A koje su to barijere koje ih sputavaju da se odvaže na neku avanturu i odlazak u nepoznato? Alen kaže da je to isto kada nekome ko ima fobiju od pauka objašnjavate da nema smisla da se plaše pauka.

"Dok on ne prođe kroz neku terapiju neće ni fobija da prođe. Tako isto sa putovanjima, jednostavno se mora krenuti. Mislim da je i naša kultura tu, kad nekom kažeš, uvijek bude 'joj gdje ćeš tamo'. Evo na primjer, moja majka kad sam išao na Novi Zeland. Njena prva pomisao je bila tamo ima otrovnih životinja. Ne mogu ja njoj objasniti. A ima isto ono, kad neko kažeš, ja bih ovo, ali onda idu komentari, nemoj to, nije to za tebe, ostavi. Malo je tu naša kultura ograničavajuća."

Stopirao sam kroz Maroko bukvalno mjesec i nešto, nisam iznajmio smještaj niti jednom. Neko bi me pokupio i rekao hajde kod nas dođi prespavaj.

Ali isto tako, kaže da ima ljudi koji vole da putuju i spavaju u hotelima, da naruče neko piće i uživaju na bazenu i plaži. Ali koja je razlika ovog i putovanja stopom?

"Mislim da ovaj način na koji ja putujem i ljudi slični meni otvori nove vidike, upoznaš svijet na neki drugačiji način i shvatiš da to nije uopšte strašno. Ja se sjećam kad sam prvi put prespavao na aerodromu, to je nekako anksioznost, kako ću šta ću, sad kad zaspem pičim ja do podne."

Da bi upoznali grad ili neku državu morate vidjeti sve strane. Raskoš, ali i obične mahale, ljude i njihove svakodnevne probleme i dileme. A u tu avanturu se mora jednostavno krenuti, kako bi upoznali sebe, svijet oko sebe, dobili nove vidike i vidjeli u konačnici drugačije načine promišljanja i filozofije života. Pitali smo Alena da li se slaže sa ovim?

"Da bi se upoznao grad u potpunosti i kulturu, mislim da treba upoznati sve strane. Kod tog autostopa, ili neka slična putovanja, upoznaju se lokalni ljudi, oni te pozovu kući, vidiš način na koji oni žive. Nije to samo sjaj i dijamanti, zlato, srebro i dukati. Kad neko ode u neku turu preko hotela i uplatiti samo tu turističku turu, oni samo pokazuju samo ono što je najljepše iz te države."

Da li je ovo najbolje vrijeme za putovati?

Kada su u pitanju putovanja, Alen kaže da, koliko god je loša trenutna situacija u svijetu, živimo u najboljem vremenu čovječanstva za putovati.

"Letovi su jeftini. Ja sam neki dan gledao letove Sarajevo – Abu Dabi karta 20 do 30 eura, Abu Dabi do Šri Lanke 20 do 30 eura. Za 60 eura ti si na Šri Lanci, to je karta busem do Zagraba."

Ono što savjetuje mladima jeste da iskoriste blagodati ovog stoljeća. Kaže treba imati pozitivan stav, ali i da mogu naći dosta Facebook grupa u kojima ljudi pomažu sa putovanjima.

"Sve što nam se desi će jednog dana postati anegdota i priča, čak i kad se desi nešto loše. Meni su najbolja iskustva bila ona koja su u tom trenutku bila malo loša. Tipa nisam imao smještaj, ja sam u Maroku, ne znam šta da radim i pođem da kucam po restoranima da pitam mogu li prespavati u vašem restoranu. Prvi kaže ne, drugi kaže ne, treći kaže da, prespavam tu, ne znam sjedim s njim čitavu noć, pričamo, družimo se i bude super iskustvo od nečega što je na početku bilo iznimno loše, kao nemamo smještaja, nemamo gdje da spavamo ispalo je najbolja noć u Maroku."

