Kako će DPS iskoristiti političku moć?

Vladajuća Demokratska partija socijalista (DPS) Mila Đukanovića je ubjedljivom pobjedom na lokalnim izborima praktično zaokružila vlast u Crnoj Gori na svim nivoima. Pitanje je da li će DPS tu moć iskoristiti za rješavanje višestrukih kriza u crnogorskom društvu, kao i da li će opozicija preispitati svoje djelovanje i politiku nakon izbornog poraza?

Komentarišući rezultate upravo završenih lokalnih izbora na kojima je Demokratska partija socijalista ostvarila ubjedljivu pobjedu u gotovo svim opštinama u kojima su izbori održani, politički analitičari smatraju da je opozicija poražena zbog više faktora, među kojima su dominantni apstinencija dijela birača i međusobni sukobi opozicionih stranaka.

Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da Demokratska partija socijalista nije napravila pomak u broju glasova, već je pad zabilježila opozicija.

"Problem je višestruk u opoziciji. S jedne strane opozicija nije pronašla model da veliki broj ljudi izvede na izbore, a i njihove aktivnosti tokom izbornog dana i prethodne svađe, slab kadrovski potencijal i neprecizne poruke, su uzrokovale da mnogi ljudi budu nemotivisani, te ostanu kući tokom izbornog dana", ocjenjuje Raonić.

Koordinator Centra za građansko obrazovanje Damir Nikočević konstatuje da je DPS iskoristio pozitivan talas sa predsjedničkih izbora, kada je Milo Đukanović ostvario ubjedljivu pobjedu, ali i činjenicu da vladajuća partija ima institucionalnu moć.

"Sigurno je da je DPS iskoristio ono što je posmatračka misija ODHIR-a nazvala, na predsjedničkim izborima, kao 'institucionalnu prednost'. To je ono što opozicija nema i ne može da koristi i ne može na taj način da parira DPS-u. DPS je iskoristio i pozitivan talas sa predsjedničkih izbora koji je demotivisao veliki broj građana da izađu na izbore. Takođe je uvjerenje građana da će glasanjem za DPS njihova očekivanja biti valorizovana jer vladajuća partija ima institucionalnu i političku moć", kaže Nikočević.

Zbog lošeg izbornog rezultata najavljena je jedna ostavka među opozicionim partijama. U vladajućem DPS-u saopštavaju da će za 15 dana dogovoriti ko će biti na čelu osvojenih opština. Pobjedom na lokalnim izborima vladajuća DPS je nosilac vlasti na svim nivoima u Crnoj Gori. DPS je 2016. godine sa koalicionim partnerima formirao parlamentarnu većinu i formirao Vladu, nedavno je Milo Đukanović postao predsjednik Crne Gore, a na lokalnom nivou DPS vlada u 18 opština, a opozicija kontroliše pet lokalnih uprava.

Tokom prethodnih izbora, od 2016. godine, vladajuća DPS je upozoravala da postoji miješanje treće strane, konkretno Rusije, u crnogorske izbore. Zato smo predsjednika države i DPS-a Mila Đukanovića na pres konferenciji pitali, da li je bilo sličnog miješanja i uticaja na upravo završenim izborima:

"Sada smo imali ipak jednu normalniju atmosferu, ako je poredimo sa kampanjom i izborima 2016. godine. Da li svi kao građani osjećamo da postoji jedna snažna tenzija koja se sa globalnog političkog nivoa reflektuje na politički život našeg regiona? Da, to vidimo. I vidimo takođe da je to generisano upravo tim poremećenim odnosima na globalnom nivou, što nas upućuje na zaključak da to neće ni prestati dok se ti odnosi ne normalizuju", rekao je Đukanović.

Boris Raonić konstatuje da i vlast treba da iskoristi ogroman kapital koji se sastoji u objedinjenoj vlasti na svim nivoima.

"Ja se nadam da će vlast da ostavi na stranu neke partnere koji su iz lukrativnih razloga u politici i one koji politiku zasnivaju na zloupotrebi državnih resursa. Nadam se da će DPS napraviti tu neku petu tranziciju u svojoj istoriji i da će prepoznati krizu u kojoj se nalazi država, da se neće ponašati slavodobitno u ovom trenutku. I kao neko ko se ne osjeća ugroženim u ovom trenutku, da će napraviti jedan novi korak kako bi se ovo društvo i država spasili od socioekonomske krize", kaže Raonić, dodajući da ukoliko opozicija želi da kapitalizuje veću podršku građana mora da promjeni nastup, da dođe do kadrovskih promjena, do ostavki samih lidera i promjene programa za koje se zalažu.

"Ovo što smo sada gledali, ovo je već viđeno i tri decenije opozicija na istoj politici gubi, pa se nadam da će oni konačno naučiti nešto iz ovih izbora", zaključuje Raonić.

I Damir Nikočević smatra da je vladajućoj partiji u potpunosti otvoren prostor za djelovanje, što može ići dotle da organizuju i nove parlamentarne izbore.

"DPS je ovim zaokružio sve izborne bitke koje traju još od novembra prošle godine od lokalnih izbora u Cetinju i Mojkovcu. Oni su ovim samo zaokružili njihovu ubjedljivost na političkoj sceni. Ono što će ostati je, da će čvršće i jače kontrolisati sve poluge moći i nastaviti da rade što su radili do sada. Jedna od mogućnosti može da bude, a što bi im odgovaralo svakako, su vanredni parlamentarni izbori. Ipak ne vidim suštinski razlog zašto bi se ti izbori sprovodili, osim u slučaju potrebe dominacije DPS-a na političkoj sceni", ocijenio je Nikočević.