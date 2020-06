Kampanja za pomoć izbjegličkim obiteljima u Hrvatskoj

Sakupiti 16.000 eura za trošak mjesečnog smještaja za 40 izbjegličkih obitelji sa reguliranim statusom u Hrvatskoj i svaki tjedan u tih mjesec dana napunjen frižider – to je cilj kampanje zagrebačke nevladine udruge za pomoć izbjeglicama "Are You Syrious".

"Inicijalno smo krenuli sa 40 kućanstava – tu su i obitelji sa malom djecom, samohrani roditelji sa nekoliko djece, ima naravno i samaca. Dosta je ljudi koji su nam se javljali da su u problemima – da su izgubili posao ili da im ističu 2 godine koliko im je hrvatska država dužna subvencionirati smještaj, i sada se trebaju snaći sami", kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Tajana Tadić iz udruge "Are You Syrious?".

Donatori građani

Do sada vrlo uspješnu kampanju prikupljanja donacija "Are You Syrious?" provodi preko Zaklade za ljudska prava i solidarnost "Solidarna".

"Ovu kampanju sa udrugom "Are You Syrious" pokrenuli smo pretprošli ponedjeljak i do jučer smo već skupili 107.000 kuna, nešto preko 14.000 eura, što je zapravo i nas iznenadilo koliko je velik bio odaziv ljudi. Donatori su prvenstveno građani, bilo je nešto tvrtki koje su donirale. Prosječna donacija je nekih 250 kuna (oko 33 eura), a s obzirom na naše sada već višegodišnje iskustvo u ovakvim kampanjama, to je jedna iznadprosječna donacija", kazao je tajnik Zaklade Ivan Blažević.

Tatjana Tadić, koja je već pet godina angažirana u pomaganju izbjeglicama u nevladinoj udruzi "Are You Syrious?" kaže kako je ovo jedan integracijskih programa za izbjeglice te udruge.

"Mi zapravo ne vjerujemo da za njih trebaju neki posebni programi i slično. Naš cilj je da oni postanu samostalni. Ono što je važno za ovu kampanju koju sada provodimo je da ti ljudi nisu bili socijalni slučajevi, i mi od njih ne želimo raditi socijalne slučajeve. Mi ih samo želimo malo podržati u ovom vremenu, dok istovremeno zagovaramo da institucije malo prilagode svoje integracijske politike ovim vremenima krize", kaže Tajana Tadić koja je u "Are You Syrious?" programska menadžerica.

Otpuštanja

Mnogi među njima radili su u uslužnim djelatnostima, radili su kao konobari, prali su suđe i slično, gdje je zbog krize uzrokovane korona virusom najprije krenulo otpuštanje, kažu u udruzi.

Neki su radili u neformalnoj ekonomiji, a neki su pak imali ugovore o radu, ali nisu znali dovoljno hrvatski jezik da prepoznaju da je ugovor sklopljen na njihovu štetu.

Kako da im sustav pomogne?

Sabor je raspušten zbog skorih izbora, pa izmjene zakona nisu moguće, ali bi u "Are You Syrious" bili zadovoljni da se neke stvari izmijeni uredbama.

"Recimo, bar ovima kojim ističu dvije godine što im država subvencionira smještaj, da se to produlji za mjesec, dva, tri, jer mi ne znamo što će se ujesen dogoditi sa pandemijom. A ni ekonomske projekcije nisu blistave. Pa recimo sustav socijalne skrbi – oni žele pomoći i trude se, ali postoje neka pravila zbog kojih je sve to prilično sporo. Na primjer, jedna od obitelji koju znamo može dobiti socijalnu pomoć tek u sedmom mjesecu. A do sedmog mjeseca – snalazite se", opisuje situaciju Tajana Tadić.

Izbjegličke obitelji kojima se pomaže u ovoj akciji dolaze u najvećem broju iz Sirije i Iraka, i manjim brojem iz Afganistana i Irana. Ukupno je 110 osoba obuhvaćeno akcijom, od toga 45 djece. Najviše ih živi u Zagrebu, a neki su i u Karlovcu i Sisku.